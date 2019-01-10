中企助力巴基斯坦上线首个区块链项目

本报伊斯兰堡1月9日电 （记者丁雪真）8日，由蚂蚁金服提供技术解决方案的巴基斯坦首个区块链电子钱包跨境汇款项目举行启动仪式，这标志着中巴两国在科技金融领域的交流合作进一步深化。

巴基斯坦央行行长塔里克·巴杰瓦在致辞中感谢中方对推动巴基斯坦的数字和金融普惠事业所做出的重大贡献。他表示，这次合作表明巴中合作已从基建等传统领域扩大到科技金融行业。

应用区块链技术可让跨境汇款各参与机构同时处理和验证汇款交易，大幅提高了跨境汇款效率。据了解，该项目是南亚地区首个区块链跨境汇款项目，也是中国移动支付技术落地巴基斯坦后的又一重要成果。

《 人民日报 》（ 2019年01月10日 17 版）

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