原标题：观望、转型、退出……电商法落地，代购迎“年关”

眼看要到春节，对于职业代购们来说，这个年关似乎不太好过。

1月1日，中国首部电商法落地施行，海外代购被纳入电子商务经营者，需按规定登记、纳税。

新政之下，代购圈迎来大洗牌：有人翻新套路，想趁细节尚不明确时再捞一把；有人黯然退出，不想再为越发稀薄的利润折腰；有人则想借此“洗白”，希望在更加公平的市场环境里搏得新机遇。

资料图：海关工作人员正在清点查获的韩国代购品。万学玲 摄

曾经风光无限的个人代购行业，似乎也终于来到发展的转折点。是就此沉寂、步入漫漫寒冬？还是先破后立，迎来新的春天？很多人在等待答案。

“过冬”

1月4日晚，走出首都机场的无申报通道，吴洁狠狠地舒了一口气。

三个塞得满满的行李箱，加上随身行李，总价十二、三万元的化妆品，已经达到《电商法》的处罚标准。

受访人供图

“如果不是早就承诺了老客户，绝对不会铤而走险”。回想起同机一位“不幸”被抽检并扣下的代购同行，吴洁感到一阵后怕。

《电商法》规定，电子商务经营者应当依法办理市场主体登记，依法履行纳税义务。

至于电子商务经营者，《电商法》的定义是：通过互联网等信息网络从事销售商品或者提供服务的经营活动的自然人、法人和非法人组织，包括电子商务平台经营者、平台内经营者以及通过自建网站、其他网络服务销售商品或者提供服务的电子商务经营者。

这意味着，无论是在微信朋友圈里卖货，还是在淘宝开代购店，都将被列为电子商务经营者并纳入监管，违规者最高罚款200万元。个人代购靠“赚差价、不缴税”致富的日子或一去不返。

资料图：韩国仁川机场的中国代购。受访人供图

在吴洁看来，随着这两年海关检查趋严，代购的“冬天”早已开始；去年一位淘宝店主因代购服装涉嫌走私、逃税被判10年，更令行业震动。此次新法出台，有可能成为压垮许多个人代购的最后一根稻草。

曾经，从韩国济州岛飞北京的红眼航班常常满座，乘客中多是“人肉代购”。而据吴洁观察，这次她所搭乘的航班上，代购寥寥无几。

“新政之下，多数代购都在观望”。吴洁说，做完这一单，她也要暂时休息，一方面是不想再提心吊胆过海关，另一方面也要权衡未来是否继续。

对策

主业做会计、兼职搞代购的孙露頔，今年多了项“爱好”：画画。

“圈里都传，用手绘图代替商品图发朋友圈，就能规避微信检查”。孙露頔展示了自己略显粗糙的作品，笑言，虽然笔法不佳，但客人都是老用户，秒懂。

受访人供图

《电商法》公布之初，有人曾经断言，这给朋友圈代购等非正规渠道判了“死刑”。但有些代购很快发现，新规在某些细节上并不完善。

比如，其中提到的“零星小额交易”，定义模糊不清，而该范畴的电商主体恰恰属于豁免登记的范围。

此外，从目前看来，有关部门的监管力度也仍是未知数。

这些都成了代购们眼中的“缓冲”，成了他们套路频出、继续经营的倚仗。

“看中的款式请截图下单，发微信询问时不要涉及银行、转账、支付、下单及品牌名称等敏感词，如有可能请尽量语音沟通”。从1月1日起，代购们开始在朋友圈传播诸如此类的“友情提示”，并很快和客人达成默契。

孙露頔的老客户、经常代购化妆品的李晓宁对这些已熟稔于心。看到一款被描述为“一个棕色瓶子，特别滋润，先用水再用它，有种成分叫‘二裂酵母溶胞提取物’”的化妆品，她几乎毫不犹豫就说出了名字“某品牌小棕瓶精华”。

至于其他代购为逃避监管、特意用英文发布的商品信息，只要有手绘图，李晓宁也能瞬间看懂。

某代购囤积的货物。受访人供图

孙露頔坦言，自己很清楚，在《电商法》施行后，非正规经营并不是长久之计，但做代购远超同龄上班族的高额回报，让她难以舍弃。

更何况，去年囤积的大量货物，经过年底一轮促销，剩下的量仍然足够支撑半年；就此弃之不理，也让她无法接受。

“总是会上有对策、下有对策的”。孙露頔不甘心地说，反正已经和客人承诺，无论如何，我都会坚持到最后一秒。

告别

“不忍说再见，又不得不说再见”。几天前，李木子下架了淘宝店里的所有商品，只在店铺首页留下了这样一句话。

过去五年，她的店铺主要从意大利本地商场和买手店购买流行商品，通过拼邮寄回国内。

据李木子介绍，像她这样出货较多的代购，通常选择有资质的进出口贸易公司或专业清关公司，让商品在尽可能免税或是少税的情况下，快速顺利地通过海关，以追求更大利润。

资料图：广州海关驻邮局办事处关员在广州航空邮件处理中心巡查。韩建全 摄

但是从去年下半年起，海关检查力度持续增加，清关公司出库愈发困难，不少代购很难往国内发货，她自己的店铺也越来越难以为继。

最多时，李木子身边曾有20多个华人朋友都在做代购，如今已有近1/3决定放弃。

“从长远看来，随着《电商法》日益完善，即使与清关公司合作，入关时遭到查验、需要足额缴税的情况也会越来越多。”李木子说，缴税后的商品价格几乎与国内专柜相差无几，这让代购变得毫无意义，更别提还有其他法律风险。

“与其铤而走险，不如就此转行。有时间帮朋友或者老客户随便买点东西，就当义务帮忙吧。”

到法国留学的第二年，何珊珊就经朋友介绍做起了代购。2018年，每月流水达到70多万，足够维持她在异国的生活。

没想到，从去年11月开始，她通过“人肉”带回国内的货物，先后有4单被海关扣下并补税。最近一单找朋友帮忙带回，连人带货都被扣；价值超过五万元的奢侈品和少量化妆品，补税将近一万元。

据何珊珊介绍，出现上述情况，如果带货人没有案底，第一次是补税，第二次就是没收。而在新政落地后，是否要承担更多法律后果，她目前还不清楚。

何珊珊曾经的朋友圈封面。受访人供图

几天前，经过反复思量，何珊珊在客户群里宣布退出代购圈。《电商法》的施行让她不敢再找朋友带货，怕让对方担上违法的责任；海关频繁查验下利润变得更加微薄，让她觉得费力不讨好。

“大不了还是去找份工作，或者在一些跨境平台做买手，反正总能养活自己。”何珊珊说。

转型

有人在不甘中黯然退场，也有人卸下背上的包袱，轻装前行。

淘宝店主许明凯一直在期待《电商法》落地。在他看来，这虽然会让代购行业重新洗牌，导致一些散户型的小代购逐渐离场，但同时也会为具备一定规模的代购提供机遇，促使其向从事跨境电商的小微企业转型，从而实现更大的发展。

更让他期待的，是新政对整个代购行业起到的规范作用。

和许多消费者一样，许明凯也对假货深恶痛绝。眼睁睁看着某些店铺里，价格低得异常、真假明显存疑的代购货品卖得热火朝天，而自家店里一分钱一分货的商品却乏人问津，他既心痛又无奈。

资料图：东莞海关查获的侵权货物。埔关 摄

“真代购的生存空间，被真假货一起卖、或是全卖假货的‘代购们’挤压得极其有限。”许明凯说，如果“假代购”因新政受到约束，行业环境就此变得清朗，那么对我们来说也是好事。

最近，许明凯已经在向工商部门咨询，决定正式成立公司，税费自己承担。“走出‘灰色地带’反而更好，至少不用再担惊受怕。”

张静是同行眼中“有门道”的代购。在美国从业四年多，她已经和当地买手店签署了价格协议，能以较低价格采购。

张静认为，《电商法》并不像圈里某些人有意传播的那样，对代购“赶尽杀绝”。 淘汰掉业内不正规的“小代购”，在她看来，有利于市场的良性发展。

现在，张静已经在当地注册公司并办理执照，等国内的相关手续完善后，就会继续营业。(应受访者要求，文中部分人物为化名)(完)

(责编：杨曦、仝宗莉)