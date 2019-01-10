原标题：罚2000元，对五星酒店难起警示效用

当违法成本之低与收益之高严重不成比例时，让酒店行业“痛改前非”，只怕也是痴心妄想。

据新京报报道，近日贵阳喜来登因卫生乱象逾期不改将被罚2万元，成为五星级酒店卫生乱象最后一家被处罚的酒店。北京颐和安缦因逾期不改、自备水源井周围30米内有垃圾堆被重罚3.5万元，其余12家酒店均被警告处罚2000元，据悉处罚原因为“未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁、重复使用一次性用品用具”，这些正是此前花总所曝光的问题。

对于“一块抹布擦所有”涉事酒店只罚2000元，这点罚款还不如涉事酒店一间客房一晚的房费。以上海宝格丽酒店为例，一间客房一晚房费高达4000多元。这样的罚金显然太低。

可以说，如此惩罚对涉事酒店来说“毫发无损”。当然，执法部门作出如此惩罚也不是没有依据。据2011年原卫生部《公共场所卫生管理条例实施细则》规定，“未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁，或者重复使用一次性用品用具的”，“县级以上地方人民政府卫生计生行政部门责令限期改正，给予警告，并可处以二千元以下罚款；逾期不改正，造成公共场所卫生质量不符合卫生标准和要求的，处以二千元以上二万元以下罚款；情节严重的，可以依法责令停业整顿，直至吊销卫生许可证”。

也就是说，这些涉事酒店“一块抹布擦所有”的问题属于情节较轻的行为，因此按照最低档来给予处罚。但这显然与公众的认知存在较大差异，随着人们生活水平的提高，人们愿意花更多钱去住更好的、星级更高的酒店，这意味着公众期待更加安全、舒适和卫生的酒店环境。

因而，对于“一块抹布擦所有”的酒店行为，有关部门不该如此轻描淡写，一笔带过。不管是从执法依据来说，还是对酒店卫生乱象的警示效应角度来说，现如今的处罚都难称得上是“合情合理”。一段曝光视频所暴露出来的酒店问题往往只是冰山一角，有无更加严重的问题，还需要有关部门调查取证。

对于已经查证的“一块抹布擦所有”问题，显然也不能作出最低档的处罚。有关部门不妨根据核查的事实作出更加严厉的惩罚，比如停业整顿。唯如此，才能真正打到酒店的“痛处”，让他们认真反省，对酒店卫生、安全问题重视起来。

当然，对于酒店的卫生、安全等问题的法律条款也需“与时俱进”，不能让消费者总是在酒店的违规违法行为中当受害者。比如，市场监管总局近日提出要建立惩罚性制度。就是说，对于酒店在卫生、安全上做不到真正保障消费者的生命和财产安全的，不仅执法部门可以依法作出巨额惩罚，消费者也可以提出巨额赔偿要求。

以俄罗斯为例，一旦调查结果不利于酒店，惩罚金额最低约为9000元人民币，或者没收酒店半年盈利甚至限制3年人身自由。如果因为酒店卫生问题导致发生死亡事件，责任人将被判处强制劳动20多年。

因此，对于“一块抹布擦所有”涉事酒店的2000元惩罚显然太低。对于五星级酒店的卫生问题，有关部门也需慎重以待。因为，当违法成本之低与收益之高严重不成比例时，让酒店行业“痛改前非”，只怕是痴心妄想。

于平（媒体人）

(责编：朱江、仝宗莉)