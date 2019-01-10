原标题：股神巴菲特正在被互联网抛弃？

巴菲特的投资经验、知识储备和商业理解，都是奠基在传统行业之上，而互联网科技却早已颠覆了这些既往的规则。

在今年“巴菲特致股东的信”中，或许我们会看到一代股神的认错。如同十年前他所说的：

“2008年期间，我在投资方面干了一些蠢事。我在委托方面至少犯了一个重大的错误……当石油和天然气价格接近顶峰时，我买入了大量的康菲石油的股票。我没能预测到下半年出现的能源价格的剧烈下滑。我现在依然相信，将来石油价格高于当前每桶40-50美元的可能性很大。但迄今为止，我犯了致命的错误。即使石油价格进一步上涨，由于我买入的时机错误，已经使伯克希尔·哈撒韦公司付出了数十亿美元的代价。”

将这段话里的康菲石油换成苹果公司，几乎不用再改动其他文字，就能精准反映巴菲特2018年在试图改变投资赛道时所遭遇的滑铁卢。过去两年，巴菲特所在的伯克希尔·哈撒韦公司，先后多次重仓苹果股票，持有总数超过2.5亿股。但近来苹果股票暴跌，市值缩水三分之一，从全球市值第一退至第四，巴菲特也因此遭遇重创。

和十年前不同的是，2008年让股神巴菲特后悔买入的康菲石油股票，是地道的传统行业。而苹果，则是后来居上碾压传统行业的互联网科技公司。后者恰恰是巴菲特最陌生的领域，但却非常不巧又被公认为代表了未来。如果不能正确理解互联网科技股，那只能是一个过去式的股神了。

巴菲特陷入这样的悖论中去：如果他还一如既往坚持只投传统行业，那他其实已经一只脚踏入了过去的河流，终有一天会被后浪拍死在沙滩上；如果他投资互联网科技公司，却又必须要做好浴火重生的准备，他的投资经验、知识储备和商业理解，都是奠基在传统行业之上，而互联网科技却早已颠覆了这些既往的规则。

打个未必贴切的比方，一个在农耕文明中谙熟经济游戏规则的商业巨子，如果仍以马车运行的逻辑来评判汽车，他注定遭遇失败。巴菲特现在就面临这样的窘境。

“不投资那些自己不了解的行业”，这条巴菲特金规，被无数投资者奉为圭臬。但很抱歉，巴菲特已亲自毁掉了这条准则。

以坦诚著称的巴菲特，此前并不讳言自己不懂互联网科技股，所以他很长时间内不为所动，仍在传统行业重仓，对互联网科技股敬而远之。

巴菲特进军科技股是从2011年开始的，可谓后知后觉。但这个开场白却唱跑了调，他投资的是IBM，因为这家公司“符合我的所有投资准则”。什么宽广的护城河、稳健的现金流、在软硬件领域遥遥领先的地位……但很不幸，IBM的护城河很快被云计算等新兴技术攻破，营利下滑，未来的愿景也堪忧，巴菲特为此亏了数亿美元。

苹果的未来如何，以及巴菲特此轮重仓的最终结局，虽然尚不好说，但至少，他存在如康菲石油般“买入时机的错误”。从巴菲特透露出的投资逻辑看，仍未有根本性改变，还大体是浸淫传统行业时累积的那些秘笈。也难怪，毕竟巴菲特89岁了，思维定势已经很难被自我超越。他过去的商业投资越成功，可能很大程度上就意味着他对已被颠覆、快速迭代的新科技逻辑的理解越偏差。

又能怎样呢？巴菲特已经是我们所能膜拜的所有所谓“股神”中最不差的那一个。怪只怪这世界的科技与商业变化太快，而任何传统的理念和判断惯性都已跟不上其节奏。

传统行业有其维系数百年的商业运行逻辑，已形成一整套评判公司优劣和远景的准则。互联网科技行业则有着另一套的金科玉律，尚在我们发现的过程中。

巴菲特摸到了传统行业投资的奥妙，只是人的计算总有其限度，在众多投资中出过小比例的差错，这并不有损“股神”的名号，2008年巴菲特投资康菲石油的失败，就是如此。但对IBM的投资失败，则可能是另一种意味，就是自信满满的巴菲特完全没有预料到还有云计算降维打击这回事。

苹果充沛的现金流和所谓的护城河，可能也给他某种预期。退一步讲，即便某一天苹果股价上扬，那也难以佐证巴菲特在互联网商业领域的投资逻辑足够精准。

那个股神，早已被互联网科技抛在身后。

韩福东（媒体人）

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