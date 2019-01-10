既要便利开户 还要强化监管

在取消企业开户许可后，企业开户效率将明显提高,从目前试点情况看，开户能缩短至1天至2天。取消开户许可后，相关监管会进一步强化，央行和商业银行不仅要遏制新增账户的风险，还要控制存量账户的风险，并联合银保监会、公安部门等切实加大对账户违法活动的打击力度

1月9日，在国新办举行的取消企业开户许可政策吹风会上，中国人民银行副行长范一飞在回答经济日报记者提问时表示，取消企业银行账户开户许可后，对账户监管只能加强，不能削弱。

2018年12月24日，国务院常务会议决定，2019年底前完全取消企业银行账户开户许可。

范一飞表示，取消企业开户许可、提升银行账户服务水平，对于支持企业尤其是民营企业和小微企业发展、服务实体经济具有重要意义。

但是，这并不意味着账户管理就会放松。范一飞强调，对账户业务风险，人民银行和商业银行不仅要遏制新增账户的风险，还要控制存量账户的风险。为此，将强化银行账户管理职责，推动与相关部门信息共享，全面加强事中事后监管。

企业开户改为备案制

在取消开户许可后，企业开户效率将明显提高。企业在提交开户申请后，开户银行确认企业开户资料真实、完整、合规后报上级行审批，审批通过后即可办理开户手续。从目前试点地区的情况看，取消企业银行账户开户许可后，企业开户能缩短至1天至2天。

“这次取消的是一般企业开户许可。”范一飞介绍，具体就是包括境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户，在银行业金融机构办理基本存款账户、临时存款账户，由核准制改为备案制，央行不再核发开户许可证。

“银行账户是企业开展经营活动、获取各项金融服务的重要前提，银行账户的安全和便捷使用对企业意义重大。”范一飞强调，取消企业开户许可、提升银行账户服务水平，对于支持企业尤其是民营企业和小微企业发展、服务实体经济具有重要意义。

但是，对于一些特殊的银行账户，仍然执行原有规定。范一飞表示，为了促进国库管理制度改革顺利实施，更好地贯彻收支两条线管理要求，防止一些机关和法人单位藏匿和挪用预算基金，对机关、事业单位、社会团体等其他单位开立银行存款账户仍然执行原有规定。

取消企业开户许可将在2019年先行试点，并于年底前完全取消全国范围内的企业开户许可。2018年6月11日起，央行已经在江苏泰州、浙江台州先行试点取消企业银行账户开户许可。范一飞介绍，目前，试点工作总体平稳，社会反响良好。截至2018年12月末，试点地区商业银行共为企业新开立基本存款账户4.56万户，其中小微企业2.64万户、个体工商户1.92万户，企业开户在1个至2个工作日内完成。

2019年初，试点范围将进一步扩大，将先行推广至江苏、浙江两省。范一飞表示，其他各省（自治区、直辖市）可根据相关工作准备情况分批实施，2019年年内全部完成取消企业银行账户许可工作。数据显示，截至2018年9月底，我国企业和个体工商户共开立单位银行结算账户5488万户，占全部单位银行结算账户总量的92%。

账户管理将加强

在取消企业开户许可后，对企业账户管理并非放任不管，相关监管反而会进一步强化。

取消企业银行账户许可以后，企业开户交由商业银行负责，银行就要全面独立承担账户管理责任。企业风险意识、内部控制、合规管理水平等因素会直接影响企业账户管理质量。

企业账户管理看似简单，但实际运行中存在不少风险。范一飞介绍，不排除出现个别银行为了拉存款、抢客户放松开户审核，违规开立账户，或者部分企业违规开立、出租、转借、出售账户。同时，由于银行缺乏核实企业身份的有效手段，导致发生一些风险事件。因此，面对取消银行账户许可以后的新形势，对账户的管理只能加强不能削弱。

此外，在企业账户管理方面，还需要防范不法分子违规开户实施诈骗、偷逃税款、贪污受贿、洗钱、恐怖融资等。如目前人们较为关注的电信诈骗等，都可能与企业账户有关，需要防范相关风险。

“对于账户业务风险，人民银行和商业银行不仅要遏制新增账户的风险，还要控制存量账户的风险。”范一飞强调，一方面，取消账户审批后商业银行存在账户合规、合法的主体责任更加明确；另一方面，人民银行要联合银保监会、公安部门等切实加强对银行的监管，加大对账户违法活动的打击力度。

具体而言，对企业账户将从事前、事中、事后三个方面采取管理措施。事前，就是要对开立基本存款账户要求商业银行向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，准确识别异常开户情形，并有权拒绝开户。范一飞表示，央行将会推进与相关部门涉企信息共享，提升商业银行客户身份的识别能力。

事中，则是要加强企业账户的风险监测，及时限制或者终止可疑账户业务，要求商业银行按季开展对账。对高风险账户、长期不动户提高对账频率，并且利用对账机制及时发现企业出租、出借、出售账户的情况。还要求商业银行完善内控制度，如上级行定期检查下级行账户业务合规情况等。

事后，就是要加大现场检查力度。范一飞介绍，结合打击电信网络新型违法犯罪专项行动，2019年还会开展账户专项执法检查。同时，还将惩处商业银行的违法违规行为，强化企业信用惩戒，建立企业及法人违规开户联合惩戒机制，将企业及法人严重违规行为作为获取信贷、行政审批、政府采购等情形的重要参考。

“对系统内出现大面积银行账户风险事件的商业银行，我们将会同相关部门，包括纪检监察部门实施问责，对辖内出现大面积银行账户风险事件的人民银行分支机构，也会及时通报并问责。”范一飞强调。

优化银行账户服务

在“放管服”方面，中国人民银行办公厅主任、新闻发言人周学东介绍，这几年人民银行已经陆续取消了12项行政许可事项，到目前为止还有13项，其中就包括企业开户许可。下一步，如果有条件，可以放开或者取消的也会逐步取消。

接下来，央行将持续优化企业账户服务。范一飞强调，充分尊重市场规律，建立宏观审慎银行账户管理框架，减少对微观市场行为的直接管理和干预，鼓励商业银行通过与客户平等约定的方式，根据客户实际需求和风险水平采取适当银行账户管理模式，便利小微企业、民营企业获得更为优质、便捷和安全的账户金融服务。

同时，将积极支持商业银行开展有利于服务小微企业、民营企业的账户创新业务，鼓励商业银行利用金融科技和国际先进经验，提升客户体验、降低服务成本、提高风控水平，建立优化银行账户服务长效机制。

范一飞介绍，人民银行还在研究构建本外币合一的银行账户体系，对现行银行账户管理制度作修订。同时，还要出台银行账户管理办法，以进一步强化银行账户实名制要求，深化银行账户分类管理方式，优化银行账户服务。

(责编：白宇)