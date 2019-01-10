阿里巴巴发布知识产权保护年度报告：知产侵权案件量降64%

人民网北京1月10日电 （孙阳）今日，阿里巴巴对外发布《2018阿里巴巴知识产权保护年度报告》。报告显示，2018全年，阿里共向执法机关推送超5万元起刑点的涉假线索1634条，协助抓捕犯罪嫌疑人1953名，溯源打击涉案金额79亿元。

数据显示，2018年，96%的疑似侵权链接一上线即被封杀，因疑似侵权被平台主动删除的链接量下降67%；96%的知识产权投诉在24小时内被处理，品牌权利人投诉量下降32%；被消费者举报删除的疑似假货链接量下降70%；被行政执法机关要求协查的知识产权侵权案件量下降64%；每1万笔订单中仅有1.11笔为疑似假货，比去年同期再降26%。

阿里在打假年报中披露，2018年1月，阿里打假特战队协助江苏警方在福建捣毁一特大售假团伙，抓获嫌犯18人。该团伙先后找了50余个亲戚朋友帮忙申请店铺用于售假，年龄最小者为刚19岁的学生，年龄最大者则为年近67岁的外婆。

“96%的疑似假货链接，在产生任何销售前就已被秒杀。”阿里巴巴集团首席平台治理官郑俊芳说，2018年，阿里在原有假货甄别模型、实时拦截体系、生物实人认证、政企数据协同平台等九大打假黑科技基础上，开创性地将语义情感分析、商家全景视图、直播防控体系等新技术应用于知识产权保护，将可疑商品、可疑商家拒之门外。

“假货是全社会公敌，仅靠一方力量难以根治。”阿里巴巴打假特战队负责人郭颖在记者采访时提到，2018年，由执法机关、品牌权利人、消费者、平台等各方共同组成的“打假共治系统”实现历史性闭环，技术驱动、能力共享、模式创新的数字经济时代假货治理体系正式形成。

截至2018年底，由阿里发起、与全球品牌权利人共建的阿里打假联盟（AACA），已从创建时的30个品牌迅速增长至来自全球16个国家和地区的121个品牌，历峰集团、通用集团等国际知名企业近期也先后加入。

同时，广泛关注的“跨国追逃打假第一案”即是“打假共治系统”和AACA的成果之一。

深圳龙岗警方民警钱兴意说，2018年5月，深圳龙岗警方联合阿里跨国追逃售假网红，该网红销毁售假证据携带巨款出逃海外，48天后被追逃回国，“从消费者举报，到执法机关介入调查，再到阿里打假特战队的技术支持、品牌权利人鉴定，各方缺一不可，这是全社会联动打假的经典战役。”

年报还显示，假货治理呈现出的“洼地效应”以及假货跨国境流窜的趋势仍值得警惕，各平台、市场一体化监管及线上线下合围打击已迫在眉睫。

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