2018年全国十大税收新闻公布

人民网北京1月10日电 （王子侯）1月9日，由中国税务报社和国家税务总局湖北省税务局联合主办的2018年全国十大税收新闻发布会暨税收政策回顾与展望座谈会在北京举行。“深化国税地税征管体制改革平稳顺利进行”“个税改革惠及广大民众，实施首月减税316亿元”等10条新闻入选2018年全国十大税收新闻，共涉及税收改革、税收惠民、优化税收营商环境等方面。
2018年全国十大税收新闻分别是：深化国税地税征管体制改革平稳顺利进行；个税改革惠及广大民众，实施首月减税316亿元；税收，2018年国务院常务会议高频词；国家税务总局出台支持民营企业26条措施；中国优化税收营商环境成果获世界银行认可；深化增值税改革三项措施5月1日起实施；“金税工程?电子税务局”获评数字中国建设年度最佳实践；环保税促进治污减排作用显现；四部门联合部署开展打虚打骗两年专项行动；多项减税措施助小微企业发展。
据悉，中国税务报社社长蔡宇致辞并介绍2018年全国十大税收新闻评选活动有关情况，中国税务报社副社长唐鸿主持会议，中国税务报社副总编辑张四海宣读了2018年全国十大税收新闻评选结果，中国社科院副院长、学部委员、经济所所长高培勇对2018年全国十大税收新闻作了系统点评，其他与会专家评委围绕“减税与促进高质量发展”“改革开放40年税改成功经验与启示”发表了看法。20多家新闻媒体记者出席了本次发布会。
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