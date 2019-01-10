北京市统计局：2018年4季度消费者信心指数震荡回升

人民网北京1月10日电 （朱江）据北京市统计局、国家统计局北京调查总队网站消息，2018年，北京市消费者信心指数呈震荡走势，各季指数分别为118.5、114.6、110.2和113.3，指数最高的1季度与最低的3季度相差8.3点，创2013年以来的年内最大差距，但整体仍处于高位区间。其中，4季度消费者信心指数为113.3，比上季度提高3.1点，高于2013年以来历史同季均值5.2点。

其中，反映消费者对当前经济生活评价的满意指数为115.9，比上季度提高4.4点，拉动消费者信心指数上升1.8点；反映消费者对未来半年经济生活发展变化的预期指数为111.6，比上季度提高2.2点，拉动消费者信心指数上升1.3点。

4季度，构成消费者信心指数的5类指数较上季度全部上升，尤其是耐用消费品购买时机满意指数、家庭收入状况满意指数和就业状况满意指数升幅均大于总指数，对消费者信心指数拉升作用明显。

指 数 3季度 比上季±点 拉动点数[1] 消费者信心指数 113.3 3.1 — 就业状况满意指数 131.0 4.0 0.5 家庭收入状况满意指数 107.3 4.4 0.6 耐用消费品购买时机满意指数 109.3 4.6 0.6 就业状况预期指数 115.5 1.5 0.5 家庭收入状况预期指数 107.7 3.0 0.9

消费者信心指数及分类指数变动情况（数据来源：北京市统计局网站）

2018年，一系列“含金量”很高的“稳就业”政策措施接连出台，政策成效已经有所显现，全年就业状况信心指数均值为123.0，高于2017年均值3.1点，处于高位区间运行。4季度，消费者就业状况信心指数为121.7，比上季度提高2.5点。其中，就业状况满意指数为131.0，比上季度提高4.0点；就业状况预期指数为115.5，比上季度提高1.5点。

2018年，新修订的个税法进一步减轻了百姓的税收负担，增加了百姓的实际收入，也直接影响到消费者对收入状况的信心。全年消费者家庭收入状况信心指数呈高位震荡运行趋势，3季度虽有下降，但全年始终徘徊在强信心区，指数均值为107.5，高于2017年均值1.4点。4季度，家庭收入状况信心指数为107.5，比上季度提高3.5点。其中，家庭收入状况满意指数为107.3，比上季度提升4.4点；家庭收入状况预期指数为107.7，比上季度提升3.0点，说明消费者对当前和未来6个月的收入状况以及预期比较满意。

2018年，耐用消费品购买时机满意指数虽有小幅震荡，但始终在高位区间运行，全年平均指数为110.4。4季度指数为109.3，比上季度提高4.6点，调查显示，由于此次调查正值圣诞和元旦期间，各大电商、商超均有促销优惠活动，我市消费者当前购买所需耐用消费品持乐观态度的人数明显上升。

(责编：朱江、仝宗莉)