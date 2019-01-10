北京市统计局：2018年4季度消费者信心指数震荡回升

人民网北京1月10日电 （朱江）据北京市统计局、国家统计局北京调查总队网站消息，2018年，北京市消费者信心指数呈震荡走势，各季指数分别为118.5、114.6、110.2和113.3，指数最高的1季度与最低的3季度相差8.3点，创2013年以来的年内最大差距，但整体仍处于高位区间。其中，4季度消费者信心指数为113.3，比上季度提高3.1点，高于2013年以来历史同季均值5.2点。
其中，反映消费者对当前经济生活评价的满意指数为115.9，比上季度提高4.4点，拉动消费者信心指数上升1.8点；反映消费者对未来半年经济生活发展变化的预期指数为111.6，比上季度提高2.2点，拉动消费者信心指数上升1.3点。
4季度，构成消费者信心指数的5类指数较上季度全部上升，尤其是耐用消费品购买时机满意指数、家庭收入状况满意指数和就业状况满意指数升幅均大于总指数，对消费者信心指数拉升作用明显。
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指 数
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3季度
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比上季±点
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拉动点数[1]
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消费者信心指数
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113.3
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3.1
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—
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就业状况满意指数
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131.0
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4.0
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0.5
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家庭收入状况满意指数
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107.3
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4.4
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0.6
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耐用消费品购买时机满意指数
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109.3
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4.6
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0.6
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就业状况预期指数
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115.5
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1.5
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0.5
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家庭收入状况预期指数
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107.7
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3.0
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0.9
消费者信心指数及分类指数变动情况（数据来源：北京市统计局网站）
2018年，一系列“含金量”很高的“稳就业”政策措施接连出台，政策成效已经有所显现，全年就业状况信心指数均值为123.0，高于2017年均值3.1点，处于高位区间运行。4季度，消费者就业状况信心指数为121.7，比上季度提高2.5点。其中，就业状况满意指数为131.0，比上季度提高4.0点；就业状况预期指数为115.5，比上季度提高1.5点。
2018年，新修订的个税法进一步减轻了百姓的税收负担，增加了百姓的实际收入，也直接影响到消费者对收入状况的信心。全年消费者家庭收入状况信心指数呈高位震荡运行趋势，3季度虽有下降，但全年始终徘徊在强信心区，指数均值为107.5，高于2017年均值1.4点。4季度，家庭收入状况信心指数为107.5，比上季度提高3.5点。其中，家庭收入状况满意指数为107.3，比上季度提升4.4点；家庭收入状况预期指数为107.7，比上季度提升3.0点，说明消费者对当前和未来6个月的收入状况以及预期比较满意。
2018年，耐用消费品购买时机满意指数虽有小幅震荡，但始终在高位区间运行，全年平均指数为110.4。4季度指数为109.3，比上季度提高4.6点，调查显示，由于此次调查正值圣诞和元旦期间，各大电商、商超均有促销优惠活动，我市消费者当前购买所需耐用消费品持乐观态度的人数明显上升。
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