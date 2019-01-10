农民工返乡充分说明农业农村正成为创业创新的热土

人民网北京1月10日电 （朱江）据农业农村部网站消息，近年来，大批农民工、大学生等返乡下乡开展创业创新。他们为什么要离开城市到农村去？当前开展创业创新的实际效果如何？对农业农村发展有何促进作用？农业农村部新闻发言人广德福在农业农村部网站上就相关问题答复记者。

有记者提到“农民工返乡的出现，是因为大批农民工在城里缺少就业甚至失业，才回到农村。这种判断是否属实，您如何看待这一问题？”时，广德福回应称，大量农民工返乡绝不是因为在城市失去工作或找不到工作才返乡。

广德福指出，返乡下乡创业创新是在大众创业、万众创新和农业农村稳定向好发展的大背景下出现的。越来越多的农民工返乡和城里有关人员下乡，充分说明农业农村正成为创业创新的热土，具备了越来越强的吸引力，促使更多人作出了“到农村去”的主动选择。在农村劳动力进城务工的同时，一批农民工、大学生等返乡下乡创业创新，这是城乡间资源要素合理的、良性的双向流动。我们要积极、正向看待这一现象。那种将返乡下乡人员视同为失业人员的看法完全是罔顾事实，也不排除有的人借此抹黑中国经济。

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