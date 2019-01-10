中化集团：坚持“五度”探索实践 助力企业转型升级

人民网北京1月10日电 （吕骞）“通过从思想政治工作的高度、锐度、黏度、温度和热度等五个方面持续探索实践，中化集团深改工作得以顺利推进，经营管理持续优化升级。”记者近日从中化集团了解到，集团初步呈现出“五度”并举、持续健康快速发展的良好局面。

中化集团为国务院国资委直管的重要骨干中央企业之一，以早期传统贸易型企业为起点，经长期持续改革转型，今天的中化已成长发展为一家以能源、化工为主营业务，涵盖农业、地产、金融等多元产业的综合性大型跨国企业。

近年来，中化集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，自觉将企业自身发展融入国家战略安排，聚焦公司未来竞争力建设，扎实推进企业改革转型，创造性提出了秉持“科学至上”核心价值理念、打造“科学技术驱动的创新型平台公司”的战略构想。

根据公司改革转型和创新升级实际，中化思想政治工作牢牢把握正确政治方向，在牢固树立“四个意识”、切实做到“两个维护”、坚定落实国企党建“两个责任”的同时，不断拓展新形势下思想政治工作的内涵、创新思想政治工作载体形式，坚持从思想政治工作“高度”、“锐度”、“黏度”、“温度”和“热度”等五个方面持续探索实践，有力推动了公司深改工作的顺利推进和经营管理的优化升级，初步呈现出“五度”并举、助力企业持续健康快速发展的良好局面。

提升“高度”，突出思想政治工作的政治引导力

中化集团坚持以上率下，学用结合，以集团党组理论学习中心组学习为抓手，严格学习制度，规划学习内容，将政治理论学习同公司改革发展战略研讨紧密结合，带动形成学理论、悟原理、讲政治、勇创新的风尚氛围。

以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为主线，中化集团连续举办公司关岗干部十九大精神学习培训班，实现十九大精神培训全覆盖；立足国企党建“两个责任”贯彻落实，加大基层支部书记、支委等政治学习和培训力度，在两年内完成全集团基层支部书记400余人的专题培训。

此外，中化集团还依托支部“三会一课”，面向广大干部职工扎实开展理想信念教育，通过组织员工参加“辉煌成就”、“纪念马克思诞辰200周年”、“伟大的变革”等主题展览展出和观影活动以及赴井冈山、延安、古田、红旗渠等红色圣地开展主题党日活动，坚定员工理想信念、激发创新创业激情。

增强“锐度”，强调思想政治工作针对性和融合力

中化集团牢牢把握思政工作助力公司改革发展、为生产经营提供思想政治保证这一原则主线，结合公司改革发展实际，强化形势任务教育。在公司官网、OA系统开设“我为改革献一策”“书记信箱”等“点对点”意见建议征集平台；定期举办“中化大讲堂”，广开政策宣讲渠道、畅通公司职工与公司高层“面对面”沟通渠道；聚焦公司改革转型，建构“集团党组—事业部党委—基层党支部—党小组（班组）”的思政工作运行体系，借助各级党组织和政工队伍力量，结合公司深改推进，定期组织开展员工专题座谈会。

2018年5月，围绕公司“科学至上”战略转型议题，中化举办职工座谈会1200多场，收集深化改革全面转型代表性意见建议逾万条，总结形成《关于集团深化改革全面转型中的员工思想动态报告》，为集团党组做决策参考；结合改革热点课题、痛点难题，持续编发《中化改革进行时》《科学至上：热点面对面》等形势任务教育读本，以图文并茂的方式面向员工开展宣贯，引导广大员工认同改革、拥护改革、参与改革，做企业改革转型有力推动者。

注重“黏度”，扩大思政工作传播力和影响面

顺应公司改革转型实际，中化于2018年7月发布新的企业文化理念体系，着眼新文化体系宣贯落地，思政工作充分利用职工运动会、职工文艺汇演等综合性文化平台，广泛宣传中化新文化。

在中化司歌、司歌MV等创作录制工作中，公司董事长宁高宁亲自执笔为中化司歌作词，通过广泛开展司歌传唱教学活动，点燃集团上下干事创业激；扎实推进思政工作信息化建设，以网络意识形态工作责任制落实为主线，充分开发利用官网、官微、微博、手机客户端、手机报、贴吧（网络社区论坛）、博客等新媒体和食堂等楼宇电视、橱窗展板，刊载传播网络化个性化内容，提升思政工作覆盖面到达率；结合“七一”表彰、改革开放40周年纪念等重要节日和重大主题，面向全体员工举办网上知识竞赛、开展主题征文、举办大型主题图片展等，为集团深化改革全面转型营造良好氛围。

此外，中化还广泛开展并持续完善中化“创新奖”“业绩奖”和“成长奖”和“中化工匠”、“最美中化人”等先进典型表彰活动，注重先进人物典型事迹的广泛传播；认真组织实施“全国精神文明单位”、“首都精神文明单位”、“央企楷模”、“改革开放特殊贡献人物”等先进组织、先进人物的推荐报送，引领广大员工追求卓越、矢志创新，争当中化“英雄”。

散发“温度”，着眼员工成长发展，实施员工关爱工程

配合公司机构调整、业务重组、管理改善工程等改革转型举措推进，中化集团大力推行“五必谈，四必访”（岗位变动时必谈，受到批评或奖励时必谈，遇到困难时必谈，与人发生矛盾时必谈，提干或入党时必谈；家庭有纠纷时必访，生病住院时必访，生活有因难时必访，家有丧事必访）。

为了充分发挥工会、共青团等群团组织工作优势，中化定期开展员工心理咨询、青年员工联谊、职工维权等关爱活动，打造活动项目品牌；创造性开展“职工之家”系列文化关爱活动，引导举办读书俱乐部、瑜伽培训班、“牵手青春”单身青年联谊会、知识竞赛、参观学习、演讲比赛等各类文体活动。力求“月月有活动，人人可参与”，丰富员工业余生活，以公司与员工的持续健康成长发展，唤起公司员工企业归属感、改革认同感。

保持“热度”，抓好思想政治工作常态化制度化建设

中化集团加强顶层设计，制（修）订印发《中化集团理论学习管理办法》《民主生活会实施办法》《思想政治工作管理办法》《政治工作绩效考评实施细则》等思想政治工作相关制度、办法和细则，建立健全思政工作长效机制，杜绝思政工作“运动式”开展和“一阵风”现象；以国企党建工作责任制落实和意识形态工作责任制落实为依托，明确各级党组织及党员领导干部开展思政工作的主体责任；依托“一校两刊”（“中化党校”和《中化党建》《新中化》），加强对企业思想建设、组织建设和作风建设等方面的理论探索和实践思考，坚持“以点带面”、“由点及面”，及时推广固化思政工作先进经验和创新做法；依托中央企业国企党建课题研究等理论平台，加强课题选立报送，推动思政工作理论研究对新形势下思政工作面对新挑战、解决新问题、形成新思路展开前瞻探索和理论升华。

2018年，中化党建课题研究成果在数量质量位居中央企业前列，从理论探索的角度促进了国企思政工作的优化创新，为中化思想政治工作进一步推动企业改革转型、推动企业创新发展提供了坚实理论支撑和方法指导。

(责编：岳弘彬、曹昆)