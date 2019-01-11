深入汽车生态建设 58同城副总裁丛林谈全场景赋能行业

人民网北京1月9日电 （孙阳）最新发布的乘联会报告显示：中国2018年广义乘用车零售销量2272万辆，同比减少6.0%，录得逾20年来首次年度下跌；中国12月份广义乘用车零售销量226万辆，同比减少19%。

与此同时，随着汽车保有量和置换率的提升，以及国家限迁政策取消等一系列利好政策，二手车市场进入发展快车道。新车、二手车市场正在悄然发生着变化，一快一慢间新的市场机遇也在涌现。

去年10月，工业和信息化部副部长辛国斌在回答“我国汽车市场是否已经进入了寒冬期”提问时就表示，肯定不会像过去那样高的增长速度。辛国斌称，考虑到我国老旧汽车报废更新替代量还很大，三、四线的一些小城镇有比较大的需求量，今后汽车行业的增长空间比较广阔，但是肯定不会像过去那样高的增长速度。58同城副总裁丛林接受记者采访时则认为，行业增速趋于稳定的时候，反而是效果类合作公司抢夺市场份额的好机会。

在挑战与机遇并存的形势下，如何正确看待转型期中国汽车市场，成为车商和消费者做出判断的重要前提。丛林指出，58同城二手业务，将进一步贯彻赋能新服务的理念，多维持续加大投入，致力于通过提升服务质量、创新技术等手段助力车商更好的发展。与此同时，二手车作为新车交易的重要入口之一，58同城将实现二手车和新车业务之间的渠道共享，使二手车业务带动新车业务发展。

据悉，在新车市场的“存量竞争”时代背景下，58同城新车业务也在开始着转型：从汽车垂直媒体向用户需求媒体转换，旨在进一步发挥用户需求的价值。丛林表示，未来58车将会更专注真实的口碑、真实的线索，充分利用58同城场景优势生产用户真正需要的内容。“58同城作为双边信息平台，连接着用户和商户两端，我们有能力针对特定人群生产相应的内容，通过收集他们的口碑，充分把场景的优势发挥出来。”

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