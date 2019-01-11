海南：热带农产品 晋级有攻略（经济聚焦）

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21年的老会展，现在为啥更火了？特色热带农产品，为什么能吸引越来越多的市民游客慕名而来？

这一切，都能在日前举办的2018年中国（海南）国际热带农产品冬季交易会上找到答案。冬交会由农业农村部、中国贸促会、供销总社和海南省人民政府共同主办，5天共签订农产品订单总额772.37亿元，比上届增加106.08亿元。

网上同类产品竞争大，就延长产业链，寻找差异化供给之路；积极探索“走出去”，努力开拓国外市场，加强交流合作……为助推热带农业和农产品晋级，海南省的新鲜攻略可真不少。

石坷垃里长出金疙瘩

晋级目标：特色农产品

攻略必备：创新

听说海口火山石斛在2018年中国（海南）国际热带农产品冬季交易会上卖得特别好，记者先跟联系人小彭打了通电话。还没等记者开口，小彭接上电话就说：“不好意思，我们一共就产了几万斤，基本上没货了。”

表明身份后，记者笑着问：“这么金贵？”小彭也笑了：“不好意思，买石斛的人太多，弄错了。”

火山石斛，是药、是茶、是菜，也是花，被称为石坷垃里的金疙瘩。

所谓石坷垃，就是火山石。因为地里不长庄稼和瓜果，几年前，生活在海口石山、新坡一带的村民们，吃够了石坷垃的亏。

不过，海南石斛健康产业股份有限公司找到了新办法——在石坷垃上种石斛。公司董事长彭贵阳告诉记者，喜暖、阴、湿的海南火山石斛品质特别好：一是因为非大棚种植，纯天然仿野生环境更加有机；二是火山石富含硒，产品营养价值更高。因为品质好，2017年石斛价格800元一公斤，2018年已经到了1200元。冬交会上，2019年产品的订金就收了逾百万元。

一样种地，火山石上能种出石斛，靠的是科技创新。种植前要检测石头、做化学分析，科学育苗、实验室里研究营养土配方，施肥浇水严格按照要求来。

一样卖农产品，“互联网+”早已不是什么新事物，网上同类产品不少，差异化供给是王道。这需要产品成分检测、申请专利、找市场定位、定销售策略。从卖鲜条到卖饮片、卖盆景，产业链加长，销售渠道拓宽。

一样的“公司+合作社+农户”合作方式，利润分享机制要创新。地租要有级差，分红每年要有所增加，非丰产期也不能让农户吃亏，这样才能吸引农户增加人力土地投入。不过三四年，海口石斛种植面积已逾2000亩。

乡村振兴要靠产业，产业发展要有特色。2017年，海口生态环境与乡村基础设施建设提速，村庄净化、绿化、彩化、亮化、美化一体推进。在石斛种植的明星村施茶村，春天一到，遍地石斛兰。“民宿做专，赚钱更欢。”当地有群众编了顺口溜。

2018年12月，海南在海口石山镇召开全省推进百镇千村建设现场会。会上提出，到2020年，海南要基本建成100个特色产业小镇和1000个美丽乡村；到2025年，实现特色产业小镇和美丽乡村全覆盖。

大小年荔枝都能卖高价

晋级目标：产业提升

攻略必备：“走出去”

在冬交会上，海南省澄迈县桥头镇敦修村村民王隆成和其周边的200户农户种植的荔枝跳出了大小年怪圈。

“种荔枝能赚钱，就是要分大小年。”王隆成说。所谓大小年，就是丰产期和欠产期。王隆成给记者算了笔账，普通荔枝大年平均销售价大概为3元一斤，成本价大概2元。小年平均销售价为6元一斤，成本价大概3元，可是小年的产量通常只有大年的一半。

“海南的荔枝是全国最早上市的。其面临的问题，在其他省份也普遍存在。”中国热带农业科学院品资所研究员党选民告诉记者，“如果碰上荔枝扎堆上市的年份，最惨的卖到不足1元一斤都没人收。大多数品种的荔枝都会受到影响。”

怎么跳出大小年怪圈？王隆成嘿嘿一笑：“普通品种绕不开大小年怪圈，我们就种特殊品种，国内受影响不好卖，就试试卖到国外呗。”

从2018年起，陆侨无核荔枝开始探索“走出去”。海南陆侨集团副总裁林壮森告诉记者，“举个例子，2018年是大年，陆侨无核荔枝的出口平均批发价格为68元每斤，成本价为48元每斤。王隆成们种植荔枝平均亩产毛利是普通荔枝的20倍。”

海南省省长沈晓明在调研冬交会时表示，要加快推进乡村振兴战略，不断提质增效，做强做优热带特色高效农业。如今，热带特色高效农业被列为全省重点发展的十二大产业之一，在企业注册、人才配套等方面，享受自贸区特有优惠政策，进出口农产品物流企业和商家很受鼓舞。从冬交会的成交情况看，不只荔枝，2019年，澄迈和牛、南繁育种等热带高效农业进出口贸易都会翻番。

一带一路国家参展踊跃

晋级目标：服务一带一路

攻略必备：加强交流合作

“没想到这么火爆。我们原来招商设计的展位都不够用了。”海南省贸促会会长李志杰边说边拿出手机，“你看，电话都快被这些境外国家参展商打爆了，尤其是一些‘一带一路’沿线国家，跟海南地缘接近，农业产业有天然联系，展位明显供不应求。”

冬交会上，“一带一路”国际馆展馆使用面积4455平方米，设计标准展位108个，特装展位23个。然而，有34个国家和地区的138家企业带来400种产品参展。“之所以‘一带一路’展馆展位紧张，可能和海南最近几年加强与‘一带一路’沿线国家热带高效农业合作的成果分不开。”海南省副省长刘平治告诉记者。

海南省农业农村厅厅长许云介绍，在服务“一带一路”建设的同时，海南已在柬埔寨桔井省建设800亩香蕉核心示范基地、500亩胡椒核心示范基地、1000亩木薯核心示范基地、2000亩橡胶核心示范基地、500亩榴莲核心示范基地和400亩香水椰子核心示范基地。近年来，南繁杂交水稻企业到印度、巴基斯坦、菲律宾等“一带一路”沿线国家扩种水稻约9000万亩。

冬交会上，海南省委书记刘赐贵在参观“一带一路”国际馆时表示，要充分发挥中央赋予海南的政策优势和海南自身热带资源优势，搭建交流平台，拓展合作领域，不断强化农业在对外交流合作中的作用，肩负起服务“一带一路”建设的海南担当。

在各方的努力下，双赢故事在冬交会上频频出现。据不完全统计，展会5天，“一带一路”国际馆现场销售金额达2765万元，同比增加10.56%；现场签订订单1909.18万元，同比增长24.46%；意向合作金额1.86亿元，同比增长25.68%。经咨询调查，99%的参展商都表示2019年还要来参加展会，78%的参展商希望建设更大的展馆。

正如参展商所愿，在海口，海南国际会展中心二期正在紧锣密鼓地建设。“预计最迟2020年，展台就会多起来咯。”李志杰说。

《 人民日报 》（ 2019年01月11日 10 版）

(责编：冯粒、袁勃)