“农头工尾”，促好粮卖出好价(乡村观察)

在一家农牧产业园里，养殖企业利用机械贮存鲜玉米。

李荣新摄（人民视觉）

制图：张芳曼

■核心阅读

■订单农业成趋势，龙头连农户接市场，促进粮食生产提质增效

■直面经营压力，企业千方百计降成本，品牌化提高粮食“身价”

■着力全产业链升级，制度保障优粮优价，向“吃得好”“吃得放心”转型

一纸订单的效应：

龙头企业带农户，稳粮价降成本，引导种植结构不断优化

市场冷暖，企业先知。龙头企业是粮食产业的“农头工尾”，最先察觉到市场变化——

“好米才有好出路，做大路货肯定不行了！”在湖南省宁乡市，卫红米业总经理周正春坦言，“一斤稻谷出六两米”，普通大米每斤能卖2元左右，按现在的稻谷价，基本是保本微利。

好大米是种出来的，优结构必先稳粮源。卫红米业与5000户农户签了订单，统一品种、统一收购，辐射带动了10万亩优质稻。

一纸订单，让粮农心里托了底。双江口镇兴桂村大户范剑锋感慨：“晚稻1斤一块五，比市场价高两毛钱。”公司有仓库、有烘干塔，签了订单，不光销售不愁，还能享受整地、治虫、烘干等全程服务，每亩种粮成本节约80元，算大账能增收200多元。

“更实惠的是‘粮食银行’。”双江口村农民范文波接过话茬，稻谷收完，农民可以像存银行一样把粮存到服务中心，根据市场价选择销售时间，既降低了仓储成本，又消除了卖粮后顾之忧。

在安徽省巢湖市庙岗乡，许多农民也尝到了订单的甜头。莲花社区粮农杨咸四，过去一直以种“嘉花”稻为主，品质退化，效益下滑。去年签下50亩优质水稻订单，老杨一下子缓过劲儿来：“每斤比市场价高0.1元，这样种粮，咱才能挣上放心钱！”

订单农业，激活农民“调优”积极性。黑龙江桦川县玉成农机合作社理事长李玉成，最得意的是，去年签了3000亩绿色水稻订单，“每斤价格2.4元，少施肥、不打药，好米能卖出好价钱，农民种地才有奔头！”

粮农手中一张张订单，正是企业面向市场转型的体现。巢湖市光明槐祥公司采购部经理翁厚彪分析，如今长三角地区消费者偏爱口感好、香味浓的大米。瞄准商机，公司通过订单农业，推广“南粳9108”新品种，高价收购香型大米，实现了从产业下游向上游的倒逼。

市场倒逼，换来田野里的“一手好牌”。湖南常德市鼎城区，去年推广优质稻50万亩；桦川县调优结构，良种覆盖率达到100%。该减的减下来，该优的多起来，农田焕发新的生机。

越来越多的龙头企业参与，粮食市场出现积极变化：从各地收购情况看，政策性收购量减少，市场化收购增加，市场主体更加活跃。“民营企业有灵活性，只要质量好，高一点给价没问题。”黑龙江大锦农农业开发有限公司负责人岳彩树介绍，公司产业覆盖肉鸡养殖、屠宰、有机肥、饲料等领域，采购玉米主要作饲料，年用量4万吨左右。“我们是收一季、用全年，去年收购价每斤8毛5，只要指标合格，敞开收。”

调查发现，粮食市场优质优价机制正在形成。从各地入库进度看，目前中晚稻的价格平稳，优质稻谷市场价明显高于最低收购价。比如安徽中粮（巢湖）米业收购的粳稻，平均每斤价格1.34元，高出最低收购价4分钱。“不要小看这几分钱，面积大了，就是笔大账！”巢湖市银屏镇三胜村大户陈玉扣坦言。

一套组合拳的合力：

真金白银强龙头，着力提升先进产能，让有潜力的企业壮起来

在粮食产业链上，龙头企业是关键一环。对黑皖湘粮食主产区经营主体调查显示，85%的企业反映“成本高、压力大”，亟待“突围”。

“米价走低，谷价仍高，加工企业利润薄。”宁乡市花明粮油公司负责人沈志强说，大米加工成本中原粮是大头，占到80%以上。去年稻谷收购价每百斤130元，再算上电力、人工等成本，加工普通大米利润率不足3%。

桦川县付士米业公司也感到同样压力，副经理陶建峰表示：“公司年加工水稻10万吨，按现在的米价倒推，谷价要在1.25元左右才挣钱，这几年稻谷收购价一直偏高，成本利润倒挂。”

什么原因造成“稻强米弱”现象？鼎城区粮食局副局长沈十美认为，这反映出粮食产业的结构性矛盾，大路货多，绿色优质的少，阶段性供过于求与供不应求并存。

中央推进农业供给侧结构性改革，深化粮食收储制度改革，为的就是理顺市场，促进粮食产业高质量健康发展。

“强龙头才能稳产业”，各地真金白银扶龙头，打出政策组合拳。

扶优扶强，提升先进产能。“市场优胜劣汰，产业面临一次重新洗牌。”沈十美坦言，鼎城区有120多家粮食加工企业，市级以上龙头企业仅10家，其他大多小而弱，前些年盲目扩张，造成产能过剩，导致目前平均开机率不到40%。“政策扶持，不是眉毛胡子一把抓，而是让有潜力、带动能力强的企业壮起来。”

同样加工稻谷，精为天米业蹚出新路。“一粒稻谷变身胚芽粉，附加值提高5倍以上。”在公司展厅，董事长彭长秀拿出新产品介绍，借力“中国好粮油”行动，公司与南京农业大学联合攻关，开发的专利技术国内领先，早餐胚芽粉供不应求。立足创新，如今公司年产精米10万吨、食用油3万吨、胚芽食品1.5万吨，一条粮食产业链，紧紧“链”住了6000多户种粮农民。

龙头聚集，打造产业集群。黑龙江富锦市，着力理顺粮食产业链，实施锦稻集团60万吨水稻加工、象屿集团200万吨玉米深加工项目，达产后，可消化全市90%的水稻和全部玉米。围绕玉米淀粉深度开发，向醇类、酸类等高端领域延伸，实现粮食就地增值。

打响品牌，提高粮食“身价”。在常德，10家企业首批授权使用“常德香米”地理标志，力争3年在核心区域发展200万亩，产值过百亿元。金穗米业尝到了甜头， “好口碑不愁市场，常德香米粒型好、口感香，一斤比常规米贵一倍，品牌农业是今后的发展方向。”总经理苏运德表示。

改革不会一蹴而就。调查发现，部分企业面临“收粮难”问题。

加工有需求，种植跟不上。记者了解，付士米业本季收粮总体进度慢，要满足加工需求，缺口还有2万吨。“主要原因是品种和质量问题，公司要求出米率不低于69%，但许多农户的稻谷难达标。”陶建峰坦陈。

质量问题同样难住了中粮（巢湖）米业。公司负责人吴军表示，他们主要收购优质粳稻，但去年收购量缩减了40%，有产能、有市场，关键还是稻谷质量不匹配。

有的受访企业则反映，有好粮，不敢收。“最低收购价下调，粮价波动大，存新粮风险大。”翁厚彪细数，2016年的晚籼稻一斤1.38元，2017年降了两分钱，去年降了1毛钱。“市场预期不稳定，不敢存粮；可不存，粮源不够，开机不足，又会推高成本，企业两头为难。”

“稳预期，才能保障优粮优价。”不少加工企业呼吁，粮食最低收购价公布时机再早一些，充分留出市场消化时间，避免市场大幅波动。他们还希望进一步完善种粮补贴政策，带动种植端向优质绿色转型。

一条产业链的升级：

从田间到车间一起补短板，理顺市场，让更多扶持举措精准落地

粮食产业的健康发展，需要种植、收购、加工、销售等全链条升级。

——强种植，调优结构。

坐拥建三江平原，产着东北米，桦川人开始居安思危。副县长张义利说：“瞄准绿色、有机，东北大米才更有竞争力。”舍得真金白银，县里每年投入研发资金1.2亿元以上，优选出稻花香、五优稻3号、三江6号等适宜本区域的优良品种。同时，广泛推广有机水稻覆膜、益生菌育种等新技术，有效培肥地力。全县绿色食品认证面积85万亩，有机认证3万亩，成了名副其实的“绿色食品之乡”。

好大米让粮农尝到甜头。“有机水稻，全程无农药化肥，浸种采用盐水，苗床用益生菌培养，生态米卖出几倍价钱。”桦川县五良纯生态农业合作社理事长付延飞说，5年努力，合作社有机水稻生产单元从75亩发展到5000亩。

种得好，还要卖得好，更重要的是建立紧密的利益联结机制。宁乡市农业局副局长罗德辉说，订单不足，农民调结构就没有方向，目前全市大户存粮量普遍较大。他建议，政策层面应出台精准扶持措施，进一步完善“龙头+合作社（大户）+农户”机制，从源头保障“舌尖上的优质”。

对于粮食补贴政策，桦川县农业局局长孙立新认为，现在补贴项目多且细，“优质”导向作用不明显。建议结合市场需求，制定精细化粮食补贴政策，给予规模经营主体更多扶持，引导农民“缺什么、种什么、抱团种”。

——保收购，优粮优价。

政策不断加力。农发行安徽分行有关负责人介绍，为保证政策性收购资金不断档，截至去年12月，累计投放最低价收购贷款76.6亿元，同比增加23.41亿元。鼓励市场化收购，累计投放贷款5.34亿元，同比增加3.95亿元。

采访中，一些企业仍反映“不解渴”。60%以上加工企业表示“融资难”，资金不足是制约订单的一大因素。周正春表示，去年当地银行推出“粮食贷”，但门槛高、落地难，公司收购资金缺口3000多万元。企业年加工能力10万吨，目前收购量才2万吨，开机率仅20%。

保订单，才能保障优粮优价。加工企业呼吁，政策性贷款再加力，商业贷款也应创新服务，解决粮食企业资金难题，帮他们渡过转型难关。

——促加工，补产业短板。

“产品同质化，精深加工不足，是粮食产业长期存在的短板。”沈十美认为，不同地区的籼米加工差别不大，基本就是袋装大米，只是包装、规格不同。适应市场需求变化，需要企业创新产品，实现差异化发展。

常德金健米业，是国家级农业产业化龙头企业。从事粮食加工30多年，公司形成一条从种子研发、技术推广到深加工的全产业链，仅大米就有30个单品，目标市场从大众消费到中高端，多元化经营降风险。

中小企业大多实力较弱，如果没有政策扶持，靠自身升级难度大。调查显示，40%的企业近三年没有获得过扶持项目。付士米业目前5条生产线只开了3条，现在又改成单班，“电费开销大，只能晚上开工错峰用电。”陶建峰无奈地说，“如果企业把大部分精力都用在降成本上，对于转型升级，真的办法不多。”

不少中小企业吐露心声，激活粮食市场活力，离不开民营企业参与，但在项目扶持、贷款融资等方面，民营企业仍处弱势，希望产业扶持政策能扩大覆盖面，为民营企业发展营造更公平环境。

北粮如何南运，是多家黑龙江大米加工企业关注的焦点。有企业负责人提出，黑龙江大米品质虽好，但是外运能力和产量不匹配，降低了价格竞争力。畅通运输瓶颈，新方案正着力破解老问题。

改革直面难题，不断向前推进。粮食产业向“吃得好”“吃得放心”升级，共识正在凝聚，市场出现一系列积极变化，广袤的田野正孕育新的希望。

延伸阅读

我国积极稳妥推进粮价形成机制和收储制度改革，采取分品种施策、渐进式推进的思路，先后于2014年取消大豆、油菜籽临储政策，逐步调整粮食最低收购价格水平。

2016年，我国取消实行了多年的玉米临时收储政策，实行“市场定价、价补分离”，对农民进行生产者补贴，鼓励多元主体入市收购。有关部门负责人表示，改革理顺了价格，激活了市场，提高了竞争力，带动了玉米加工，也倒逼了结构调整。同年，早籼稻最低收购价格首次小幅下调至1.32元。

2017年，国家首次全面下调三大品种稻谷最低收购价格，其中，早籼稻较高位下调0.05元/斤，中晚稻和粳稻分别同比下调0.02元/斤和0.05元/斤。

2018年小麦（三等）最低收购价调至1.15元/斤，这是自2006年实施小麦最低收购价以来的首次下调。

2018年多地启动中晚稻最低收购价执行预案，国标三等晚籼稻126元/百斤，同比降低10元；粳稻价格130元/百斤，同比降低20元。

加快推进农业供给侧结构性改革，《粮油加工业“十三五”发展规划》提出，要加快发展现代粮食产业经济，推动加工业转型升级，促进粮食“产购储加销”一体化和一二三产业融合发展，保障国家粮食安全。《关于加快推进农业供给侧结构性改革 大力发展粮食产业经济的意见》明确，到2020年，初步建成适应我国国情和粮情的现代粮食产业体系，全国粮食优质品率提高10个百分点左右，粮食产业增加值年均增长7%左右，粮食加工转化率达到88%。

《 人民日报 》（ 2019年01月11日 18 版）

(责编：冯粒、袁勃)