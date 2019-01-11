加快推进制造强国和网络强国建设 保持工业通信业平稳健康发展

1月10日上午，工业和信息化部党组书记、部长苗圩就贯彻落实中央经济工作会议精神，接受了人民日报记者王政、新华社记者张辛欣、中央电视台记者宋菀、经济日报记者黄鑫的联合采访。

苗圩表示，中央经济工作会议把“推动制造业高质量发展”摆在今年七大重点工作任务首位，要求推动先进制造业和现代服务业深度融合，坚定不移建设制造强国。工业和信息化部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央经济工作会议部署和做好“六稳”工作的要求，在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫，采取有力措施，保持工业通信业平稳健康发展，开创制造强国和网络强国建设新局面。

01 中央经济工作会议提出的今年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”被排在首位。针对制造业高质量发展，工信部将有哪些实招？

苗圩：中央经济工作会议上，把“推动制造业高质量发展”作为今年要抓好的第一项重点工作任务，体现了党中央对制造业发展的高度重视，也是中国经济高质量发展，增强国际竞争力的迫切需要。

中国是世界第二大经济体，有巨大的国内市场，完整的产业体系，不断提升的创新能力，便利的基础设施和良好的营商环境，有足够韧性来应对挑战。工业和信息化部将认真贯彻落实中央经济工作会议部署，坚定不移建设制造强国，加快推动制造业高质量发展。

一是建立健全制造业高质量发展的政策体系、指标体系和评价体系。二是加强创新能力建设，继续实施国家制造业创新中心建设工程。打破从基础研究、应用研究到产业化的“死亡之谷”，促进科研成果产业化，加强关键共性技术研究。三是深化制造业结构调整，实施新一轮重大技术改造升级工程，引导传统产业改造提升。推动人工智能、新能源汽车等新兴产业发展。深入实施智能制造工程，培育发展一批先进制造业集群。四是优化制造业发展环境，进一步放宽市场准入，降低制度性交易成本，促进科技、金融、人才与制造业协同发展。推动进一步降低制造业增值税税率，持续降低制造业用电、用水等要素成本。五是进一步扩大对外开放，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，落实汽车、船舶、飞机等行业开放政策。

02 民营企业占了90%的企业数量，其中大部分是中小企业，中央给民营企业发展吃了“定心丸”，工信部怎么把这颗“定心丸”精准送到位？

苗圩：中小企业与民营企业互为主体，是我国社会主义市场经济发展的重要成果，也是促进高质量发展的生力军。作为国务院负责促进中小企业发展工作的部门，我们坚决贯彻党中央、国务院的部署和要求，会同有关部门重点做好四个方面工作：一是进一步优化中小企业发展环境。以贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上明确提出大力支持民营企业发展壮大的6个方面政策举措为重点，以落实中小企业促进法为抓手，推动出台促进中小企业健康发展的指导意见。二是进一步提升中小企业专业化能力和水平。培育“专精特新”“小巨人”企业，继续实施中小企业知识产权战略推进工程和信息化推进工程，实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。三是进一步提高中小企业服务实效。推进国家中小企业政策信息互联网发布平台建设。发挥国家中小企业公共服务示范平台的作用，继续实施企业经营管理人才素质提升工程。四是进一步推动缓解中小企业融资难融资贵。推动完善应收账款、知识产权等质押融资机制和产融合作试点，发挥国家融资担保基金作用，实施小微企业融资担保业务降费奖补政策，推动建立政、银、企风险分担机制，进一步发挥中小企业发展基金的引领作用。

03 工信部如何落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，有哪些实招支撑工业经济平稳发展？

苗圩：2019年，我们将在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫，进一步深入推进工业供给侧结构性改革，巩固去产能成果，支持重点省份钢铁去产能，持续优化钢铁产业布局。严禁钢铁、水泥、平板玻璃等新上项目扩大产能，严控电解铝新增产能，更多运用市场化、法治化手段，持续推进落后产能依法依规退出，推动更多产能过剩行业加快出清。提升产业链水平，加强关键核心技术和重大短板攻关，把促进传统产业优化升级作为落实高质量发展的重要举措，加大技术改造和设备更新。增强企业发展活力，深化“放管服”改革，不断优化企业营商环境，鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组，打造具有全球竞争力的世界一流制造业企业。培育一批专注细分领域的“单项冠军”企业，大力弘扬企业家精神，鼓励企业家聚焦实业、做精主业。畅通工业经济循环，促进工业生产与国内市场良性循环，持续升级和扩大信息消费，支持高清视频、车联网、新能源汽车等加快发展，引导通用航空、冰雪装备等大众化发展，促进工业经济与金融良性循环，深化产融结合。

04 会议指出加快5G商用步伐。5G将带来什么？如何推动？

苗圩：移动通信基础设施对经济社会发展的核心驱动作用日益凸显，5G具备更高速率、更低时延、更大连接的特点，将与人工智能、大数据、物联网等新技术深度融合，进一步深入到各行各业，加快生产活动向数字化、网络化、智能化方向演进升级，激发出如智能网联汽车、远程医疗手术等各类创新应用，改变我们的社会。

5G将构筑万物互联的新一代信息基础设施，成为社会数字经济和各行各业转型升级发展的新引擎。我们不仅要建好5G，更重要的是想方设法用好5G。一是加快促进5G终端成熟。5G芯片、终端的研发进程正在全力加速，力争5G终端尽快与用户见面，部分企业有望2019年中推出供用户测试使用的手机。二是加快网络建设进程。2018年12月，工业和信息化部正式向三家基础电信企业发放了5G试验频率使用许可，下一步将开展5G规模试验，着力打造城市级的高质量5G精品网络。三是加快培育5G融合应用。不断深化基于C-V2X的车联网标准体系、产业协同和示范应用，加快推进工业互联网和5G的融合应用，进一步推动5G与农业、交通、医疗、教育等各领域的协同创新。组织开展第二阶段的5G应用征集工作，集各方力量共促5G应用发展。

05 2018年数据显示，我国信息消费正在快速增长。今年信息消费还将快速增长吗？有哪些助推因素？

苗圩：随着新一代信息通信技术与经济社会各领域的深度融合，信息消费已经成为创新最活跃、增长最迅猛、辐射最广泛的新兴消费领域之一。伴随着居民消费结构的提质升级，新消费理念被广泛认可接受，2019年信息消费将延续快速增长态势，在推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革中发挥着更为重要的作用。其助推因素主要包括促进消费的体制机制日益完善、信息基础设施持续演进升级、新一代信息通信技术活跃创新、制造业加速数字化转型等四个方面。

（本报北京1月10日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月11日 03 版）

(责编：李楠桦、仝宗莉)