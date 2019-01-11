救命药，吃得上也吃得起

浙江大学医学院附属第二医院的工作人员在药品仓库取抗癌药。

新华社记者 黄宗治摄

制图：沈亦伶

2018年6月，国家医保局会同人社部、国家卫健委、财政部等启动了目录外抗癌药医保准入专项谈判工作。经过与企业的谈判，有17种药品谈判成功，与平均零售价相比，谈判药品的支付标准平均降幅达56.7%。最近，全国各地先后将17种抗癌药纳入医保目录，患者陆续用上了降价后的抗癌药。

作为一种定价方式，国家药品价格谈判效果明显。如何建立常态机制，让更多患者受益？本报记者进行了采访调查。

——编 者

患者负担大大减轻

17种药品谈判成功，与平均零售价相比，谈判药品的支付标准平均降幅达56.7%，大部分进口药品的支付标准低于周边国家和地区的市场价，平均低36%

福建省福州市居民梁玉华于2014年罹患肺癌。2018年11月1日，他在福建省肿瘤医院拿到治疗药物安罗替尼。“现在病情基本稳定，抗癌药又被纳入医保，以后只需服药就能控制病情。”他说。

梁玉华以前做化疗，一个疗程需21天，花费8000元至1万元不等。如今，改为服用谈判后进入医保的药物安罗替尼，价格已从以前的每盒6200元降到3409元，平均每个月药费1万多元，医保报销后，个人仅需支付约3000元。

福建省自2018年10月25日起，将17种药品纳入省医保药品目录乙类范围。本次福建省医保的个人先行自付比例，除了原先已在医保支付范围内的尼洛替尼和奥曲肽微球保持10%以外，其余新增品种均为30%；其他地方基本参照省级标准执行。

“这个政策真惠民！”在浙江省杭州市一家医院，张强对记者说。张强6年前查出慢性淋巴细胞白血病。医生和病友反映用伊布替尼效果最好，但每月4万多元的费用，对他来说无疑是用不起。6年来，他一直用化疗、输血的办法治病，没舍得用进口药。如今，浙江省把伊布替尼划进医保后，他需要支付的费用每月降到3000多元，开始尝试服药治疗，效果不错。

浙江大学医学院附属第一医院血液科主任金洁说，这些谈判抗癌药大大降低了患者的负担。17个品种中，几个药品与血液病相关，比如阿扎胞苷，原来2000多元1支，14支一个疗程，现在每支降到1055元；骨髓瘤用药伊沙佐米，原来每盒2.7万元，现在降到1.4万元左右，也降了近一半，比在境外购买还便宜；治疗淋巴瘤的伊布替尼，原来4万多元一个疗程，现在降到1.7万元。

2018年6月，国家医保局会同人社部、国家卫健委、财政部等启动了目录外抗癌药医保准入专项谈判工作。根据相关数据，医保目录外的独家抗癌药共有44个，国家医保局组织专家进行评审和投票遴选，提出了创新性高、患者获益高、临床价值高的建议谈判品种。经过与企业的谈判，有17种药品谈判成功，与平均零售价相比，谈判药品的支付标准平均降幅达56.7%，大部分进口药品的支付标准低于周边国家和地区市场价，平均低36%。

目前，福建、浙江、北京等30个省份已明确抗癌药落地时间表，一些省份患者已经买到了谈判后的抗癌药。

参保人、企业、医保“三赢”

药品谈判明显扩大了保障范围，提高了保障水平，减轻了群众药费负担，且考虑了医保基金承受能力，绝大多数企业表示非常认可

本次纳入药品目录的17种药品，包括12个实体肿瘤药和5个血液肿瘤药，均为临床必需、疗效确切、参保人员需求迫切的肿瘤治疗药品，涉及非小细胞肺癌、肾癌、结直肠癌、黑色素瘤、淋巴瘤等多个肿瘤病种。其中，奥希替尼片、伊沙佐米胶囊、阿法替尼片、培唑帕尼片、瑞戈非尼片、塞瑞替尼胶囊、维莫非尼片、安罗替尼胶囊、伊布替尼胶囊、注射用阿扎胞苷等10种谈判成功的药品，均为2017年之后上市的品种。

福建省肿瘤医院胸部放疗科主任李建成认为，17种国家谈判抗癌药品纳入医保报销目录，有利于严格用药规范。“对于药品使用，医保报销有严格规定。例如有些药物，必须有靶向突变等相关证明才能使用，这就控制了试验性用药。”此次纳入医保报销目录的17种药物中，有10种是2017年以来上市的创新药。“一方面让患者能够享受最新的医疗成果，一方面也是在鼓励创新。”他说。

“这些专利创新药品疗效确切，经过谈判纳入医保，大大提高了药物的可及性，改善了患者生存质量，延长了生存期。”国家癌症中心副主任、中国医学科学院肿瘤医院副院长石远凯说，以治疗癌症的奥西替尼（商品名为泰瑞莎）为例，在它没有上市前，大量已出现耐药性并伴有EGFRT790M基因突变的晚期肺腺癌患者只能用传统化疗手段来治疗，毒副反应大，效果也不好。2017年3月泰瑞莎在中国上市后，患者用后治疗效果有明显改善，大大减轻了治疗对身体的损伤，疾病控制期明显延长。但是费用很高，每天需要1700多元，进入医保后，每天费用降至500多元，再经过医保报销，患者自负费用大大降低。

石远凯提供了一组数据：我国每年癌症新发病例约380万，其中肺癌病例最多，每年新发70多万例，死亡60多万例。肺癌病例中又以非小细胞肺癌病例最多，占80%—85%。在17个谈判进入医保的抗癌药物中，有5种治疗非小细胞肺癌药物，甚至有5月份刚刚批准上市的创新药塞瑞替尼。这些药品经过谈判大幅降价并进入医保，对患者来说是大好事。此外，17种抗癌药覆盖的肿瘤病种较多，惠及大量患者，覆盖面较广。

“如今，创新药物越来越多，临床疗效也越来越好。17种谈判药物均有非常明确的临床试验结果，临床价值很高。应该说，好政策给患者带来了福利，也给国内药物研发带来了新的机会。”石远凯说。

专家认为，谈判成功率和降幅符合预期。明显扩大了保障范围，提高了保障水平，减轻了群众药费负担，且考虑了医保基金承受能力，绝大多数企业表示非常认可，实现了参保人、企业、医保“三赢”的目标。

配套措施不能缺位

谈判结束之后，还需要建立配套机制进行衔接，即确定地方医保支付标准和确保药品在临床的可及性

按照要求，抗癌药由各地挂网医院采购，按各地医保支付标准报销。但是，如何才能确保17种抗癌药普遍落地呢？

中国药科大学教授丁锦希说，谈判结束之后，还需要建立配套机制进行衔接，即确定地方医保支付标准和确保药品在临床的可及性。一方面，谈判药物尽快纳入地方医保经办管理体系，确定报销比例等；另一方面，公立医院已取消药品加成，药占比成为其重要考核指标，抗癌药价格较高，势必拉高药占比，使医院临床使用抗癌药的压力巨大。“有两种方法可以解决这个问题：一是各地明确抗癌药使用不纳入药占比考核，这需要操作更加细化；二是开通社会药房渠道，医院开出药品，患者到社会药房购买，医保与药房结算。”他建议，与临床使用衔接，建立公立医院与社会专业药房的“双通道”供应保障机制，让广大患者能买得到、用得上，确保参保人对谈判成果的获得感和满意度。

近日，国家医保局、人社部、国家卫健委出台《关于做好17种国家医保谈判抗癌药执行落实工作的通知》。根据要求，医保部门开展2018年医疗机构年底费用清算时，阿扎胞苷等17种抗癌药费用不纳入总额控制范围，对合理使用谈判药品的费用要按规定单独核算保障。

针对此前谈判药品赫赛汀进入医保后曾出现过断供的情况，国家医保局有关部门负责人表示，只有赫赛汀出现过断供，这主要是企业自身生产调整没能做好衔接，出现了短时间的断供。经过企业努力，已恢复了供应。2018年抗癌药谈判后，在与企业签订的协议中，明确要求必须在全国范围内保障供应。

《通知》对药品的合理使用提出了要求，由于谈判药品纳入目录等政策原因，导致医疗机构2018年实际发生费用超出总额控制指标的，年底清算时要给予合理补偿。制定2019年总额控制指标是要综合考虑谈判药品合理使用的因素。同时，要严格执行谈判药品限定支付范围，加强使用管理，对费用高、用量大的药品进行重点监控和分析，确保医保基金安全。

抗癌药进入医保后，如何确保合理使用呢？石远凯说，这需要由肿瘤专科医生根据临床使用指南，把握指征进行使用，相关的检测检查手段必不可少。

金洁认为，药物的使用需要专科医生来把关。比如，伊布替尼是慢性淋巴细胞白血病一线用药，但必须要等血红蛋白、血小板指标下来时用，效果才是最好的。相反，慢性粒细胞白血病用药就是越早越好。同时，还要做好随访管理、用药指导。比如，在一开始服用靶向药物时，可能会出现一些不良反应，如恶心、呕吐、浮肿、皮肤色素改变等，患者要有心理准备，必要时及时就医。

《 人民日报 》（ 2019年01月11日 19 版）

(责编：李楠桦、仝宗莉)