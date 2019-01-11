新零售要满足消费升级需求

随着人们消费水平的提高，零售业已广泛融入我们的生活。如今，我们的消费习惯不再“整齐划一”，展现出兴趣优先、注重体验、理性消费等多元特征。

在购物商场，可以通过手机享受会员服务；在写字楼，有自动售盒饭机提供丰富的美食；在无人超市，扫码就能支付购买的商品……这些有趣的场景，正在许多城市陆续上演。得益于大数据、人工智能等技术，中国消费品零售市场涌现出众多新业态，“新零售”成为中国零售业的最新发展趋势。

有数据显示，中国零售近20年的发展实现了两个10倍的增长——前一个10年，专业的实体零售店实现了10倍的增长；近10年，电子商务高速发展，也呈现了10倍的增长。

技术和市场的双轮驱动，令“新零售”持续升温。零售已不再是传统零售企业的业务，从厂家、渠道商都在围绕新零售做各种创新。传统零售企业纷纷布局新业态的同时，电商和互联网巨头们也开始转战新领域。阿里、京东、苏宁等电商平台都开始加强线上线下联动，以资本的方式融入线下零售领域，同时以技术、供应链优势寻求与线下零售企业的更多融合。

在一些零售巨头看来，中国市场已成为“全球零售业实验室”，许多国际零售业巨头纷纷在中国布局新零售业态。沃尔玛与京东到家协同构建了云仓门店，可为附近3公里至5公里居民提供1小时送达服务；家乐福与腾讯达成合作，打造智慧门店；宜家集团也在上海建设综合项目，强化消费者数字化购物体验。

近两年来，传统便利店、小业态又成为资本关注的投资热点，如何更好地贴近消费者，成为行业竞争的焦点。然而，目前概念化的新零售讨论较多，应用场景则较少。

许多所谓的“新零售”，仅仅是用科技吸睛的一个噱头，无非是某品牌的线下体验店、使用数字化支付的购物方式。近几年间也有太多的失败案例——部分无人超市、无人货架昙花一现，在过于急躁的理念、模式、方法指导下，这种急功近利式的“新零售”注定失败。

做好零售是一项系统工程，涉及到供应链、技术体系、顾客关系以及企业的组织管理。无论零售商还是电商以及任何与零售消费者打交道的企业，都需要做好技术把控和数据分析，从大数据中挖掘客户的需求，尽可能地接近消费者，与消费者互动，提升客户体验，同时对供应链进行数据化管理。如果仅仅只是一个改换了门头的传统店铺，那么即使完成了线下场景的布局，用户距离真正意义上的新零售还是很远。

新零售要满足消费者新需求。零售无论怎么改变，充分满足顾客需求这个根本不会改变。中国在发展，消费者个性化、差异化的需求在增长，这将为新零售发展提供最大的机遇。

(责编：李楠桦、仝宗莉)