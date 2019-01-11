中俄贸易额突破1000亿美元

据新华社北京1月10日电 （记者于佳欣）记者10日从商务部获悉，截至2018年12月中旬，中俄贸易额已突破1000亿美元，创历史新高。
商务部新闻发言人高峰10日在商务部当日召开的例行新闻发布会上说，2018年可以说是中俄经贸合作名副其实的“成果年”。在两国元首的战略引领和亲自推动下，中俄双边经贸合作在规模和质量上都实现了新突破。
据中方初步统计，截至2018年12月中旬，中俄贸易额已突破1000亿美元，创历史新高。目前，中俄贸易增速在中国主要贸易伙伴中位列第一，中国继续保持俄罗斯第一大贸易伙伴国的地位，俄罗斯是中国第十大贸易伙伴。
中俄贸易除实现量的突破，双边贸易结构也持续优化。商务部数据显示，2018年前11个月，中俄机电和高新技术产品贸易同比分别增长15%和29%，农产品贸易增长了31%，双方还积极打造电子商务、服务贸易等新的贸易增长点。
据高峰介绍，双方在战略性大项目的合作成效显著，特别是在能源领域、核领域、航天领域、跨境基础设施领域，包括北极开发、数字经济等新兴领域，都有很好的合作。
2019年是中俄建交70周年。高峰表示，中俄双边关系发展将迎来新的历史机遇，中方愿与俄方一道，努力推动双边经贸关系向更大规模、更深层次、更高水平迈进，为两国全面战略协作伙伴关系发展注入新的强劲动力。
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