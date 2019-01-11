原标题：院线将迎来新一轮大洗牌？业内人士：期待分线发行

博纳、耀莱、UME等国内几家大型影投公司被认为有望拿到新的院线牌照。图为耀莱成龙影城五棵松店。（影院供图）

国家电影局出台《意见》鼓励发展院线公司，首提“院线牌照”这一新鲜事物

院线将迎来新一轮大洗牌？

国家电影局近日下发《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》（以下简称《意见》），首次提到了“院线牌照”这一新鲜事物。业内人士认为，国内院线即将迎来新一轮洗牌，一些小院线可能被大院线吞并重组。

政策利好

放开院线申请资质

《意见》提到“鼓励发展电影院线公司”，并对成立电影院线公司提出了五项必须具备的条件，只有控股影院数在50家或拥有300块以上的银幕、年票房收入不低于5亿元且无相应违法违规行为的影投公司，才有机会申请院线牌照。

“这肯定是好事儿呀！”保利院线发言人刘建锋直言：“说白了就是要放开院线申请资质，鼓励投资更大的、更有实力的、更愿意做电影的进入这个行业，把盘子做大。”

根据猫眼专业版显示，目前国内共有48条院线。ACE影城合伙人张晓兵透露，院线资质暂缓发放已经五六年了，这几年国内院线数量增长不大，但大小院线之间的发展规模却越来越悬殊，大院线巨头如万达、金逸、华夏的下属影院多达数百家，年票房几十亿元，一些地方的小院线年票房则不足五千万元，肯定是需要调整的。此外，像博纳、UME、耀莱、恒大这些大规模的影投公司，旗下影院和票房均已达到一定规模，也需要给他们成立院线的机会。在她看来，这一《意见》可能意味着将有实质进展。

然而，根据猫眼数据，2018年票房不足5亿元的院线多达26条，许多院线采用加盟模式，只提供服务，并不控股其管理的影院。这些院线未来将何去何从？在这一点上，从业者对《意见》的理解出现了分歧。

“这个政策说的是新增院线，现有院线应该还是按照以前的标准执行，每两年接受一次年检。”唐德影院管理有限公司董事长赵军说。不过，他也认为《意见》鼓励新建院线，老院线的竞争力可能会降低，因此会带来院线的整合重组，大量影院会投奔新院线，老院线可能会被新院线吞并。

但在刘建锋看来，《意见》也明确表示将“完善电影院线奖惩机制和退出机制”，那些不符合条件的、经营不善的院线很可能会面临被摘牌的危险，在年检中被取消院线资质。“当然，我觉得这是一个务虚的发布，后续肯定会有更明确和细化的管理办法出台。但是，这次已经是一个信号了。”

院线现状

服务作用微乎其微

“希望通过这次调整，国内院线能够重新洗牌整合，最好能产生十几或二十几条大院线，对行业发展有好处。”北京电影协会会长刘洪鹏分析，第一，从规范市场秩序上看，大院线的运营更健康规范，偷漏瞒报的现象更少；第二，从品牌管理和塑造上看，大院线能将旗下影院集中起来运营，形成品牌效应。

院线要遵循“统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理”的原则，早在院线制改革初期就已经提出。但当时，很多民营企业只投资了几家电影院，不可能成立自己的院线，而按照规定，每家电影院必须加入一条院线才能拿片，因此出现了很多加盟性质的院线，院线和影院之间不存在所有关系，院线只为影院提供服务，二者关系较松散。“四个统一”的原则形同虚设。

历史沿革问题造成了影院和院线之间关系松散，技术更新和互联网发展则让院线起到的服务作用微乎其微。北京蜂火影联文化发展有限公司总经理助理周思光说，在全国一万多家影院中，超过六千家影院与院线之间只是加盟关系，这些影院多分布在三、四、五线城市。“以前院线还能为影院供片，现在都是数字拷贝了。影片宣发方还可以跳过院线，直接给影院发放电子物料，在宣发上合作。院线就算是寄送物料，都可能滞后。”刘洪鹏透露，现在都是“院线求着大影院”，甚至不惜在票房分账上让利：“院线从票房分账中收取的服务费已经低到了一个点半个点，现在不要点的都有。”

发展方向

期待探索分线发行

刘洪鹏预测，未来国内的院线将朝着规范化、大型化的方向发展。“院线还是应该相对集中，不能这么分散。”

“咱们现在将近50条院线，肯定多了。质量良莠不齐，而且是无序竞争。”刘建锋说。张晓兵也认为，院线数量不宜太多，无穷尽扩大院线数量，对市场发展没有太大的帮助。“因为院线的工作是一样的，彼此之间没什么差异，生存之路越来越窄。”

不过，赵军则表示，院线数量多少不是重点，规模和质量才是关键。“已有院线合并重组后，院线总数会变少，但同时又会有新增院线不断加入。院线的兼并重组不是着眼于数量的多和少，而是质量有没有提升。如果质量有提升，58条也是可以的。”

探索分线发行，让不同院线形成差异化竞争，则成为业内对院线制改革下一步的期待。“现在我们只要上一个重头的片子，比如《海王》，其他片子基本没戏了。长此以往，投资方制片方都摸到门道了，只投这种类型的影片，别的都不拍了，这样就‘一片为大’了。现在全国六万多块银幕，三万多块放的都是同一部片子，太扎堆儿了。”刘洪鹏说。

“国内院线基本没差异，每家放的影片都一样，希望能有不一样的院线出现，自主拿片，才会有竞争。”电影产业专家蒋勇说，在北美，不同院线旗下影院放映的影片存在很大差别，即使是同一部影片，在有的院线可能是首轮放映，在另一些院线则可能是次轮放映，观众在不同院线之间就有了丰富的选择。（记者 袁云儿）

(责编：仝宗莉、李栋)