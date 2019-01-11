原标题：多家房企涉“险” 看重牌照还是融资？

多家房企涉“险” 看重牌照还是融资？

曾被险资举牌、围猎的房企，采用直接收购或参与设立保险公司大举布局保险业务

曾经，险资以“野蛮人”的形象出现，房企成他们围猎与举牌的对象，包括万科、华侨城、金地、远洋、碧桂园、金融街、保利地产等众多知名房企，成为他们的“猎物”。

如今，战场转换，险资不如以往“凶悍”，房企们却以收购者的姿态频频出现在保险市场。近日，包括绿城、新世界发展、香江集团等多家涉房企业，布局保险业务。

转换

绿城、新世界等房企布局保险业务

日前，绿城收购百年人寿部分股权，由于卖方疑似为大连万达，引起市场强烈关注。2019年1月8日，中国保险行业协会官网披露了百年人寿股东变更情况，股权转让方确为大连万达集团。

根据披露内容，大连万达将9亿股百年人寿股份转让给绿城房地产集团有限公司。本次股份转让完成后，绿城房地产持有百年人寿9亿股股份，所持股权占公司总股本的11.55%，大连万达不再持有公司股份。根据2018年12月17日绿城中国发布的公告，该笔交易转让代价为27.18亿元。

无独有偶，在2018年12月份，另一个房企布局保险业务，由于交易金额巨大同样引起关注。12月27日晚，新世界发展发布公告称，其间接非全资附属公司新创建集团有限公司收购九鼎集团全资下属孙公司富通保险有限公司(简称“富通保险”)100%股权，作价215亿港元。资料显示，富通保险成立于1985年，是香港市场主要的保险公司之一，主要经营人寿保险业务，保险产品包括寿险、养老险、投资型保险和医疗及伤残保险。

新光海航人寿股东变更中，也出现多家涉房企业。2018年10月10日，银保监会发布了关于新光海航人寿变更股东的批复。根据公告，大股东之一的海航集团出售所有股权，将持有的50%股权中的38%转让给香江金融，12%转让给冠浦地产。另一大股东新光人寿将50%股份中的15%转让给柏霖资管，10%转让给国展投资，自持25%。其中，柏霖资管现任董事赖柏霖是潮汕地产富豪赖海民之子，赖海民旗下有鸿荣源集团，被称为地产界“宝安三巨头之一”；香江金融是香江集团旗下从事金融业务的公司，香江集团发家于房地产领域。冠浦地产是专业从事住宅开发的民营企业，母公司是福建立恒房地产开发公司。

不仅如此，此前，包括泰禾、恒大、世茂、阳光城、新城控股、宝龙地产等多家房企以不同的形式布局保险市场，或者直接收购保险企业，或者参与设立保险公司。房企为何偏爱保险业务？

分析

布局金融板块增加“财路”

对于布局保险业务，绿城表示，中国人寿保险业务现正迅猛发展，前景无量。鉴于中国保险业的高门槛，人寿保险牌照具有独特的资本投资价值，收购事项对集团而言，乃是一个于中国投资人寿保险业的机会。此外，由于公司的主要顾客群（即物业买方）与目标公司的保障型保险顾客群具有一定重叠，预期将会有交叉销售的潜力，产生协同效应。

新世界发展也认为，收购保险公司是将其优质产品及服务生态系统扩展到具有吸引力的保险行业的独特机会。此外，富通保险的优质客户与新世界发展集团及新创建集团高端客户间的跨平台推广机会将加强。

保险牌照金贵，尽人皆知，不少企业能够拿下它历经曲折，对于有意布局金融板块的房企来说，不会放过任何一个介入的机会。易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，金融一直是房企布局的重要板块，而牌照是稀缺性资源，这促使布局企业加大投资力度。

不过分析人士看来，布局保险业务，更多是为房企提供一条“财路”和资金入口。有业内人士指出，保险业作为财富管理领域重要的板块，可用较低成本吸收社会资本，能够以投资债券、债权投资计划、信托等方式为关联方股东提供融资支持。

但是在同策咨询研究中心总监张宏伟看来，虽然从中长期来说，保险是房企重点关注与布局的业务，但从短期来说，仍会遇到监管、发展问题。

此外，房企布局保险业务，可为旗下长租公寓、养老地产提供资金、客群支持。2018年6月，为加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，中国银行保险监督管理委员会发布《关于保险资金参与长租市场有关事项的通知》。这对于缺钱的住房租赁行业来说，无疑是场“及时雨”。还有在养老地产方面，保险业务也可为其提供优质的客群。（记者 段文平）

(责编：仝宗莉、李栋)