原标题：微信“监控”隐私？腾讯：均已匿名脱敏

在2018微信公开课上，腾讯发布了一份微信数据报告，其中包括网友常用的表情、睡眠时间和视频通话习惯。有网友质疑微信“监控”了聊天数据。

腾讯对此表示，微信年度数据报告严格遵守相关法律法规的要求，所有数据均已匿名及脱敏化处理，不涉及具体用户的隐私内容；并表示表情数据根据点击频次统计，视频通话的亲子关系则是依据年龄的一种推测。

事件

00后爱“捂脸”

微信报告被指“监控”隐私

在1月9日腾讯发布的微信大数据报告中，对各年龄层用户特征进行了画像描述，比如00后爱晚睡早起，睡眠时间最短以及偏爱冷饮和甜品。90后公共交通出行最频繁，每个月25次。80后无论早晚都热爱阅读，日间精力主要用来工作。70后休闲时刻爱刷朋友圈，每天23：30左右睡去。

此外，报告还支出，55岁以上人群爱早睡早起，与太阳同步作息。日间线上娱乐丰富：刷圈、阅读、购物，晚餐后习惯与子女视频通话。

该报告还归纳了各个年龄层最爱用的表情包，比如00后爱“捂脸”、90后爱“笑哭”、80后爱“龇牙笑”、70后爱“捂嘴笑”、55岁以上人群喜欢“大拇指”。

看到如此详细的数据，网友纷纷表示“原来我们的个人身份信息和活动轨迹都掌握在腾讯手里”，“微信不读取聊天内容，怎么统计表情使用画像？”不少网友留言指出微信“监控”了聊天数据。而针对“55岁以上用户喜欢在晚餐后与子女视频通话聊天”的结论，网友也提出质疑：“微信怎么知晓他们的关系？”

回应

亲子关系仅为猜测

所有数据已匿名脱敏处理

针对网友质疑，微信方面昨天回应北京青年报记者表示，尊重和保护用户隐私，是微信一直坚守的原则。微信年度数据报告严格遵守相关法律法规的要求，所有数据均已匿名及脱敏化处理。

其中关于表情数据的统计方法，微信表示，是根据表情面板内不同表情的点击频次所得，不涉及任何具体用户隐私行为和内容。

针对视频通话中的亲子关系统计，腾讯表示仅是猜测：“通过数据，我们发现在特定时间段内年龄较长用户与年轻用户视频通话比较多，由此推测是亲子之间的行为”。微信并不能判断两个用户之间的真实关系情况。

微信的隐私安全问题一直被关注，有企业家谈到“隐私保护和信息安全”问题时特别提到微信，认为微信可以看到用户的聊天记录。

对此，微信当时表示，微信不留存任何用户的聊天记录，聊天内容只存储在用户的手机、电脑等终端设备上。

北青报记者注意到，就在前不久腾讯发布的《腾讯隐私保护白皮书》称，在安全机制上，腾讯运用数据加密、数据脱敏、去识别化等多种安全技术，研发多款内部安全工具和用户终端安全产品，保障数据安全。

腾讯还表示，已搭建跨部门、跨业务、跨系统的数据和隐私保护团队，将数据保护策略制度化、数据管理流程规范化。（记者 温婧）

(责编：仝宗莉、李栋)