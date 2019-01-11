原标题：国内企业创新主体地位进一步提升

新华社北京1月10日电（记者张泉）记者10日从国家知识产权局获悉，2018年，企业在国内发明专利申请中所占比重达64.3%，华为技术有限公司、中国石油化工股份有限公司、广东欧珀移动通信有限公司发明专利授权量分别为3369件、2849件、2345件，排名国内（不含港澳台）企业前三。

国家知识产权局办公室主任胡文辉表示，2018年，国内企业创新主体地位进一步提升，海外知识产权布局意识不断加强。

据介绍，2018年，我国有专利申请企业较上年新增6.0万家，对国内发明专利申请增长的贡献率达到73.2%；国内企业有效发明专利5年以上维持率达74.0%，较2017年提升3.1个百分点；提交PCT国际专利申请100件以上的国内企业达到58家，较2017年增加14家。

2018年发明专利授权量排名第4-10位的国内（不含港澳台）企业依次为：国家电网公司、京东方科技集团股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司、联想（北京）有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司。

(责编：仝宗莉、李栋)