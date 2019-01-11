原标题：全国首套房贷利率23月来首次下降 北上广深集体回调

中新经纬客户端1月11日电 融360大数据研究院日前发布数据显示，2018年12月份，全国首套房贷款平均利率为5.68%，环比下降0.53%，这是全国首套平均利率23个月以来首次出现下降。

2016年12月至今，全国首套房贷款平均利率走势 图片来源：融360大数据研究院

一线城市首套利率集体回落

全国二套房贷利率连续两月回落

近日，多地传来“房贷利率松动”的消息，尤以一线城市最为突出。先是网传深圳部分商业银行下调房贷利率；后有上海地区实打实新增加5家银行首套最低可执行95折优惠、广州汇丰银行首套房仅上浮5%；北京地区近期虽无房贷利率调整，但目前执行的“基准利率上浮10%”的规定，较2017年同期也明显有所放松。

据融360统计，2018年12月共有17个城市首套利率均值出现回调，北上广深以及多数热门二线城市首套利率均值均有不同程度下降。一个月前，即2018年11月，四个一线城市中仅有广州、深圳首套利率回调。而在12月的全国首套利率最低排名中：上海位居第一、北京第四、广州第九、深圳第十，北京的排名较11月上升了2位次。

二套房贷款利率的回落比首套利率来的更早，融360大数据研究院监测数据显示，2018年12月全国二套房贷款平均利率为6.04%，较上月回落2BP，且已是连续两月出现回落，12月二套贷款平均利率环比下降0.33%。

12月武汉首套利率最高

全年哈尔滨上涨最多

遗憾的是，尽管房贷利率回调是大趋势，但似乎还未能传导向全国。融360大数据研究院监测数据显示，2018年12月武汉首套房贷款平均利率高居全国之首，较上月下降2BP的情况下，武汉首套利率为6.24%。

2018年12月一线、二线城市首套房贷款平均利率 数据来源：融360大数据研究院

同样惹眼的还有哈尔滨——全年首套利率均值同比上涨14.01%，为融360监测的全国35个城市中最高；最低为重庆，仅同比上涨0.04%。

融360大数据研究院房贷分析师李唯一接受媒体采访时表示，“目前北上广深一线城市的房贷利率，不论是一套还是二套，均出现了松动迹象。初步预计全国地区将会有其他城市跟进下调，不过总体幅度不会过大，市场基调仍是以稳为主。”

合硕机构首席分析师郭毅指出，对于购房者来说，银行资金面的充裕，加之新一年信贷额度的放开，房贷门槛也将有所宽松，此前全国普遍上浮10%-15%的房贷利率，上浮部分将逐步回缩，购房者的实际购房成本也将就此降低。

2018年民生银行利率最稳

花旗、广大、建设银行变动大

融360对比了国内15家银行年初、年末平均利率后发现：2018年，民生银商平均利率变动幅度最小，仅为1.58%；花旗银行平均利率上涨幅度最高，为8.31%，其次是光大银行8.26%，建设银行7.65%。

2018年银行平均利率同比变化(摘取15家) 数据来源：融360大数据研究院

融360大数据研究院指出，各家银行平均利率上涨幅度的大小与银行先前优惠幅度及后期的上浮情况有关，后期具体银行的利率调整很大程度上取决于银行的流动性和业务策略。

易居研究院智库中心研究总监严跃进则表示，降准后银行的贷款政策会趋于宽松，包括开发贷款和个人按揭贷款，甚至是租赁市场的贷款等，其实都会面临一个宽松的概念，这有助于此类市场后续交易的活跃。(中新经纬APP)

(责编：李楠桦、李栋)