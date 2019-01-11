原标题：扣465分故意违章近百次 当事人：想放纵一下

扣465分违章近百次，全是故意的

台州这位“违章王”说，想趁车辆报废前放纵一下

本报讯 1月8日下午4点半左右，台州临海市交警大队大洋中队值班交警小许和往常一样，在临海市东渡路与江石路交叉路口对外地车辆进行检查登记。当拦到一辆广东车牌的轻型仓栅式小货车，小许让司机出示相关证件时，司机杨某顿时神情紧张起来。

“我没有带身份证。”杨某支支吾吾。觉察到异样，小许上网查了杨某的车牌号，一查吓一跳，哗啦啦跳出来一长溜交通违法信息。小许粗粗算了一下，总计98条交通违法行为未处理，而且自2017年3月开始没有经过年审也没有缴过保险。鉴于杨某违章情况严重，小许当场将其带回大洋交警中队调查。

经查，杨某是安徽人，在临海做小本生意。家里一共有两辆小货车，被查的这辆主要用来进货。交警一查，杨某的另外一辆小货车，违章仅2次。车是同样的人开的，为什么两辆车的违章情况相差这么悬殊？

“因为这辆车我打算再开一阵子就报废不要了！”杨某交代，他认为车子不要了，到时候直接扔给回收点就可以了，所以想，要不在这车子报废前“放纵”一下？于是，杨某在开这辆准备报废的小货车时就格外肆意，很多时候就是带着故意的心态，怎么违章怎么来。

据交警提供的信息显示，杨某的这辆“违章王”货车是2013年在广东购买的，从2017年10月起到2018年11月末，杨某驾驶这辆粤S牌小货车去过路桥、椒江、大洋街道、大田街道、邵家渡街道等多处地方，违章行为多以闯红灯为主，共违章98次，总计扣分465分，面临12950元罚款。

面对巨额罚款，杨某称自己一定会积极配合交警部门的处理结果，下次绝不再犯这样的错误。

交警部门扣留该车并锁定杨某的驾驶证，要求其必须先把违章处理完毕，通过年审，交齐保险。而杨某的驾驶证也将面临全科目重考的情况，待各项认证都合格，杨某才有可能继续开车上路。(陈栋 冯晓霞)

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