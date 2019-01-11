原标题：手机“下单”一键预约 上海2万多小区可上门回收垃圾

新华社上海1月10日电（记者桑彤）家里淘汰的旧家电、旧家具以及生活废品该如何处理？日前，上海率先试点支付宝“垃圾分类回收”平台，只要手机点一点，废弃物品就被上门取走，还能换钱换物，和寄快递一样方便。上线两个月来，上海全市2万多个小区已实现全覆盖。

记者了解到，只要打开支付宝“城市服务”，选择“垃圾分类回收”，按流程提示选择好上门地址、上门时间，就能坐等社区回收员上门，称重、计算价格之后，卖废品所得会自动转进居民设置的提现账号。针对低价值的回收品，可按重量兑换“能量”。如1公斤塑料瓶可兑换1公斤“能量”，随后在环保商城里兑换实物或优惠券。

目前，平台主要提供两类废品的上门回收服务。一类是废旧大家电等物品，上海全市2万余个小区都已支持；另一类是废纸、玻璃、金属、织物等生活废品，目前在静安区彭浦新村街道、江宁路街道等100多个小区试点，未来将在全市推广。

“过去关注垃圾回收的多是老年人，而且还得自行寻找回收员，费时费力。现在手机点一点就能回收，既为环保做贡献还能得实惠，吸引了不少年轻人。”静安区彭浦镇市容绿化管理所所长郭蕾说。

绿水青山就是金山银山。利用“绿色技术”和平台优势，力图解决生活垃圾分类的难题，是长三角区域积极探索、推进生活垃圾分类体系及循环经济建设的重要体现之一。

支付宝相关负责人杨威介绍，支付宝推出的“绿色技术”+环保的新回收模式，将助力城市环卫系统与再生资源系统“两网融合”，实现方便群众、提升行业水平、保护城市生态的三方共赢。

未来，支付宝“绿色技术”将运用到更多城市，同时打通蚂蚁森林、公益积分激励等，让老百姓更方便地参与垃圾分类，践行低碳环保生活理念。

(责编：仝宗莉、李栋)