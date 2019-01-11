原标题：粤港澳大湾区进入“深度协同时刻”爆发新动能

新华社深圳1月10日电 题：粤港澳大湾区进入“深度协同时刻”爆发新动能

新华社记者蔡国兆、刘大江、刘宏宇

世界经济版图，一个新亮点愈加凸显。

这是新时代的“兄弟同心，其利断金”：以“打造国际科技创新中心”为目标，粤港澳加大协同力度，吸引和对接全球创新资源，推动要素联动流动。南海之滨，掀起科技协同创新热潮。

对标世界三大湾区，粤港澳大湾区正在磨砺科创能力，为全球经济增添新动能。

粤港澳科技协同创新热潮涌动

拥有国际一流大学及全国高等院校170多所；拥有40余家国家重点实验室、伙伴实验室以及一批重大科技基础设施；产业基础雄厚，电子通信、互联网、生物医药等新兴产业发展迅猛，集聚华为、腾讯等一批领先世界的创新型企业……

这是粤港澳大湾区高端创新资源的“家底”清单。然而，和世界三大湾区相比，科技创新质量和效率仍存差距。

突破口在于科技协同创新。

几个月前，粤港保护知识产权合作专责小组在广州召开会议，探索粤港澳大湾区知识产权合作新机制，目标直指粤港澳科技成果转化存在的“体制鸿沟”。

12月19日，中山大学、香港理工大学、澳门大学等粤港澳20多所高校，组建粤港澳空间科学与技术联盟、粤港澳海洋科技创新联盟；11月8日，中科院与香港特区签署备忘录，在香港打造“医疗科技创新平台”及“人工智能和机器人科技创新平台”；8月31日，香港、澳门与广东等地70余家企业、科研院所，成立“粤港澳大湾区生物产业创新联盟”……

此外，大湾区知识产权联盟、大湾区半导体产业联盟、大湾区区块链联盟、大湾区生物医药促进会……一个又一个合作载体如雨后春笋般诞生。

中山大学校长罗俊表示，不管是体制机制创新，还是各种联盟平台的建立，本质上是为了促进创新要素在粤港澳大湾区的自由流动。

资本、技术、人才、信息等关键要素加速流转，意味着粤港澳大湾区正进入深度协同创新的崭新时期。

释放新动能催生世界级产业集群

要素联动流动，像一根神奇的“魔术棒”，让粤港澳大湾区的创新资源产生聚合反应，释放澎湃动能，催生世界级产业集群。

从香港科技大学来到深圳创业，再到称霸全球消费级无人机市场——大疆科技创造了粤港澳大湾区要素联动流动的经典范例。

类似例子，呈几何级数增长：HPV检测领先世界的广州凯普生物公司，母公司是香港企业；香港科技大学教授李泽湘在东莞参与发起成立了松山湖国际机器人产业基地……

湾区要素流动，推动珠三角产业集群通过全球化整合嵌入全球产业分工，构建全球价值链。美国科学院院士王晓东创办的百济神州公司与美国通用电气公司合作的生物药项目，2017年在中新广州知识城破土动工，带动一批重大生物医药产业项目聚集。中新广州知识城开发办主任谭明鹤说，中新广州知识城已初步构建起“知识密集型服务业为主导，高附加值先进制造业为支撑”产业结构，正在打造千亿级产业集群。

即便在基础相对较弱的珠海，要素流动也在迅速激发创新资源的聚合反应。来自香港科技大学的张云飞创办云洲智能公司，推出世界第一艘环保无人船产品、国内第一艘测量无人艇产品等，成为科技界“网红”。

珠海市副市长芦晓凤说，类似例子不少，珠海长园共创公司与香港理工大学合作建设“电力传感器实验室”，安润普科技与香港理工大学合作共建“大湾区智能穿戴创新中心”……

“珠海要建设成为粤港澳大湾区创新高地。”珠海市委书记郭永航说。

港澳科研资源，聚合珠三角制造业基础和广阔市场，正在释放澎湃的发展动力。

科技创新走廊从广深延伸港澳

打开地图，一条从广州途经东莞到深圳的科技创新走廊，如今延伸至香港、澳门，标志着要素流动正在寻求在粤港澳大湾区全境打通，这里是世界夜景卫星图灯光最璀璨的区域之一。

在位于这条创新走廊北部顶端的广州开发区，留美博士袁玉宇有一种“超现实的爆发感”：他回国创办的迈普公司，迅速成长为一家全球生物3D打印领导者名单的企业。

袁玉宇的爆发感，准确界定了“湾顶明珠”广州开发区的近年发展态势：重点打造中新广州知识城、广州科学城、广州国际生物岛、鱼珠CBD四大战略创新平台，形成四片联动，一条世界级高端产业轴线日益清晰。

沿走廊南下，就是广深港澳科技创新走廊的另一个重要节点——东莞松山湖。这个被称为“世界工厂”的城市，正从香港等地科研成果转化“试验场”向科技创新“策源地”，发生惊人的蜕变。

一路向南。深圳和香港携手高歌猛进，迈向全球创新引领区。今年7月，世界知识产权组织和美国康奈尔大学等机构发布2018年全球创新指数报告， 深圳—香港地区名列全球“最佳科技集群”第二名。

深港之外，澳门、珠海联动互通，创新互补不断加强。

随着广深港澳科技创新走廊加快布局建设，一条融研发、转化、制造于一体的创新通道正在粤港澳大湾区快速打通，新技术、新思维迅速跨界融合。

这条媲美美国“128公路”的创新走廊，正以要素的流动聚合重构创新生态，赋能未来。

(责编：仝宗莉、李栋)