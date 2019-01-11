原标题：2019去哪玩？《纽约时报》建议去崇礼滑雪去香港看桥

新华社华盛顿1月9日电（记者刘阳）美国《纽约时报》9日评出2019年52个值得前往的旅游目的地，其中中国崇礼和香港分别上榜。

该榜单在介绍位列第32的崇礼时给出的上榜理由是“见证冬季体育革命”。介绍词说，随着北京和张家口开始为承办2022年冬季奥运会做准备，“一些景象令人屏住呼吸，其中最炫目的变化发生在崇礼”。

“崇礼原本是中国最贫穷的地区之一，但随着价值数十亿美元的滑雪度假村、公寓楼和闪亮的酒店拔地而起，崇礼在过去几年内已经成为一个闪耀的冬季运动中心，”介绍词说，“北京至崇礼的高铁也将于2019年开通，进一步缩短旅行时间。”

“现在就去崇礼吧，”介绍词说，“去亲眼见证世界上人口最多的国家是如何奋力成为冬季运动强国的。”

位列第44的香港上榜理由是“闪耀的新基础设施令旅行更加便利”。介绍词说，在2018年，香港至北京的高铁开通，港珠澳大桥也正式通车，让往来香港更加便利。

这份榜单主要聚焦在2018年发生重大变化或者2019年将举办重大活动的地点。从飓风“玛利亚”中缓慢恢复的美国波多黎各位居榜首。

(责编：仝宗莉、李栋)