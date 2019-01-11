原标题：北京CBD外资机构突破1万家

新华社北京1月10日电（记者鲁畅）记者10日从北京市朝阳区“两会”上获悉，目前，北京CBD区域外资机构超过1万家，税收过亿元的楼宇达到140座。北京CBD形成了以国际金融为龙头、高端商务为主导、文化传媒聚集发展的产业格局。

外资企业是CBD经济发展的重要支撑。截至2018年11月，北京CBD功能区税收1280亿元，同比增长13%，占全区60%；中心区税收超过450亿元，同比增长12%，占全区22%，经济总量不断提升。其中，金融业、商务服务业、科学研究和技术服务业等均实现较快增长，功能区平均增长幅度达到16%，产业结构转型明显。

北京CBD管委会相关负责人介绍，依托周边驻华使馆、国际组织、商协会、国际传媒机构等资源，CBD中心区聚集了超过4000家外资企业，功能区范围内的外资企业超过1万家，占北京全市外资企业数量近三分之一。

数据显示，北京CBD汇集世界500强企业157家，其中跨国公司地区总部53家，占全市的30%；拥有国际金融机构百余家，占全市的70%。“在外资企业发展中，跨国公司地区总部企业发挥着重要功能。”上述负责人介绍，如壳牌、丰田、大众等跨国公司地区总部，数量上只占CBD企业比重的万分之四，却贡献了14%的税收。

据悉，2019年，北京CBD将编制发展提升规划并制定实施《商务中心区建设三年行动计划（2019—2021年）》，以深化改革推进北京市服务业扩大开放综合试点工作的契机，有序推进新楼宇项目入市，积极引入符合区域发展战略定位的优质企业入驻，促进区域产业结构持续优化升级。

(责编：仝宗莉、李栋)