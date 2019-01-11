原标题：四川推动构建“5+1”产业金融体系支持经济高质量发展

新华社成都1月10日电（记者胡旭）四川省人民政府日前印发《关于推进“5+1”产业金融体系建设的意见》，引导金融资源围绕“5+1”重点产业提供精准支撑，提出到2022年，全省工业融资规模增长到1.5万亿元，工业直接融资比重力争达到15%等目标。

此前，四川省提出构建以电子信息、装备制造、食品饮料、先进材料、能源化工和数字经济为主要内容的“5+1”现代产业体系。此次推动构建与之相适应的产业金融体系，意在促进产业与金融相互融合、互动发展、共创价值，提高金融服务实体经济的能力。

四川将针对产业的属性、发展阶段和多样化需求开展多元化金融服务，重点支持产业发展关键领域和薄弱环节。探索产业链融资模式创新，稳步推广以核心企业带动为特点的应收账款融资“长虹模式”，力争到2022年累计新增应收账款融资5000亿元。

意见鼓励各地培育壮大地方法人金融机构，以产融合作为抓手，建立区域性产业金融服务机构、园区产业金融服务中心等，为区域性产业集群协同发展提供专业化、定制化金融服务。鼓励自由贸易试验区、军民融合示范区等引领金融领域改革创新。

四川还将强化财金互动政策激励，落实新增客户首贷奖补、支农支小贷款奖补、实体企业贷款风险补贴、小微企业贷款风险补贴、融资担保代偿分担、直接融资奖补等财政金融互动政策，引导金融资源向重点产业聚集，促进产业优化融资结构、提升发展质效。

(责编：仝宗莉、李栋)