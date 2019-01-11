深圳通报打击网贷平台借款方恶意逃废债情况：追赃挽损23亿余元

新华社深圳1月10日电（记者周科）深圳警方10日通报打击P2P网贷平台借款方恶意逃废债情况，截至1月9日，深圳市公安局经济犯罪侦查局已对62家P2P网贷平台立案侦查，对190人采取刑事强制措施，为投资群众追回23亿余元经济损失。
据通报，自2018年5月以来，深圳市多家P2P网贷平台出现无法兑付问题，造成投资群众经济受损。深圳市公安局成立涉众型金融风险应急处置领导小组，并从全局各警种抽调精干警力组成金融风险防控攻坚队，与全市各区公安分局捆绑作战，批量化、集约化开展涉网贷平台案件侦办工作。
在案件侦办工作中，深圳警方开通全天候报警绿色通道，并研发微信报警小程序，方便群众对网贷平台的投诉、举报和控告。截至目前，超过1.8万名投资人登记了相关信息，超过60家P2P平台可供查询及报警登记。
深圳警方表示，对涉案财物的处置，将根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》：查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人；涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。
目前，深圳警方已将网贷平台借款人逾期欠款信息全量接入深圳市互联网金融协会、百行征信有限公司。根据相关规定，借款人恶意逃废债不仅要承担逾期罚息，同时还会受到信用制裁。情节严重者涉嫌构成非法集资共同犯罪的，公安机关将依法追究其刑事责任。
深圳警方同时提醒，受害投资者可通过关注微信公众号“深圳经侦”提供相关线索，进行报案登记。对已立案侦查的网贷平台，投资者可通过公众号及时关注警方案情通报了解案件进展。
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