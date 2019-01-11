原标题：中国首部《电动汽车安全指南》发布

新华社北京1月10日电（记者高亢）记者从中国汽车工业协会获悉，由中汽协、中国汽车动力电池产业创新联盟、中国电动汽车充电基础设施促进联盟联合组织行业编制的《电动汽车安全指南》10日在京发布，指南的推出将对提高我国新能源汽车安全性、促进我国新能源汽车健康发展起到重要作用。

工业和信息化部装备工业司副司长罗俊杰表示，近年来我国新能源汽车产业快速发展，但随着产业规模的迅速扩大，新能源汽车产品的安全风险也在逐渐凸显。汽车产品的安全关乎人民群众的生命财产安全，尤其是新能源汽车正处于产业发展的关键阶段，安全更是重中之重。新能源汽车安全问题已引起社会广泛关注，工信部高度重视新能源汽车安全问题，开展了组织企业开展安全隐患排查、广泛开展生产一致性专项监督检查等多项工作。

中汽协常务副会长董扬表示，目前，但对于电动汽车安全问题，全世界都没有研究透彻，在国内标准还没有正式实施之前，中汽协牵头联合行业制定的安全指南，以参考性和指导性为原则将为行业进行指导。指南工作得到了相关部委的大力支持，行业积极性也非常高，中汽协将持续组织行业企业结合实践发展经验，不断提高和完善指南。

罗俊杰认为，指南的发布对提高全行业对新能源汽车安全性的认知，提高安全性设计、制造水平以及相关的售后服务，促进新能源汽车行业的健康可持续发展具有重要意义。

(责编：仝宗莉、李栋)