原标题：莫让“抢票”APP扰乱购票秩序

又到一年一度的春运时间，如何能抢到回家的火车票成为社会关注的话题。有媒体报道称，在测评了15款具有抢票功能的APP后，发现抢票规则不透明、抢票概率太小成为用户的吐槽点，加价抢票提升抢票概率则有利用技术“插队”、扰乱正常购票秩序之嫌。

网民“封海波”认为，目前网上APP推出的抢票服务实际上属于代理服务，其与消费者之间形成委托代理法律关系，抢票平台扮演的是受托人的角色。作为委托人的消费者，应享有充分的知情权。而这份知情权，往往被各大抢票平台所忽略。

事实上，春运抢票软件风行也凸显了官方售票渠道“吃紧”的状况。有网民表示，要想解决目前存在的这种“不公平”抢票的现状，中铁总是时候展现自己的能力了，应完善12306售票系统，给广大消费者提供公平购票的环境。

网民“孙旭”表示，“仅仅一家官方APP难以分流如此众多的抢票需求，这就给其他抢票软件市场空间，如果不让抢票APP运营，可能消费者还会去找黄牛寻求抢票。”

针对这种问题，今年春运期间，12306也试点推出了“候补抢票”功能，该功能可以在旅客遇到无票时，按日期、车次、席别提交购票需求，预付票款后，售票系统自动安排网上排队候补。

利用第三方平台有偿抢票的行为，目前在法律上属于模糊地带，司法机关应该顺应技术发展形势，尽快对“倒卖”进行明确界定。而在现行条件下，需要对抢票APP市场做进一步的规范。

有网民表示，目前第三方抢票软件都需要实名，因此很容易大规模泄露个人信息。相关部门应该加强对第三方平台的监管，严惩泄露、贩卖个人信息以及捆绑销售等损害消费者利益的行为。同时，官方平台也应该加强自身建设，推出更多类似“候补抢票”的便民功能。

（刘超 整理）

(责编：李楠桦、李栋)