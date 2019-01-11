原标题：A股重现调整 两市成交再度萎缩

图表：A股重现调整 两市成交再度萎缩 新华社发 朱禹 制图

新华社上海1月10日电（记者潘清）短暂反弹未能延续，10日A股重现调整，不过主要股指跌幅都比较有限。两市成交总量再度萎缩，降至3200亿元以下。

当日上证综指以2543.85点小幅低开，全天围绕前一交易日收盘点位窄幅震荡。盘中沪指摸高2551.83点，探低2531.66点，收盘报2535.10点，较前一交易日跌9.24点，跌幅为0.36%。

深证成指收盘报7428.61点，跌19.32点，跌幅为0.26%。创业板指数跌0.28%至1258.99点，中小板指数表现略好，跌0.16%至4838.24点。

伴随股指下行，沪深两市2100多只交易品种告跌。不计算ST个股，两市近50只个股涨停。

大部分行业板块收跌，券商、铁路、生物科技等板块表现较弱，跌幅超过1%。上涨板块中，半导体、通信设备、电气设备涨幅在1%以上。

沪深B指涨跌互现。上证B指跌0.16%至275.48点，深证B指涨0.23%至861.94点。

沪深两市重回缩量态势，分别成交1327亿元和1807亿元，总量降至3200亿元以下。

(责编：仝宗莉、李栋)