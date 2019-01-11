原标题：中新互联互通项目公布三年成绩单

来自越南的火龙果搭乘中新互联互通陆海新通道首个冷链专列抵渝。新华社发

□记者 赵宇飞 耿鹏宇 重庆报道

140个合作项目，总金额逾219亿美元……8日在重庆举行的中新互联互通项目联合实施委员会第四次会议上，正式公布中新（重庆）战略性互联互通示范项目实施三年来的“成绩单”。

三年以来，中新互联互通项目创新合作模式，多样化跨境融资渠道成形，“陆海新通道”无缝衔接“一带一路”，制约西部地区开放发展的“痛点”正得以破解，也为“一带一路”拓展出新空间。

紧扣西部“痛点”开创中新合作新模式

三年前的2016年1月8日，中新互联互通项目联合实施委员会第一次会议在重庆举行，标志着中新（重庆）战略性互联互通示范项目正式进入具体实施阶段。

“作为中新两国政府间第三合作项目，中新互联互通项目与中新苏州工业园和中新天津生态城一样，契合中国的发展需求。”新加坡贸工部部长陈振声说，中新互联互通项目聚焦“一带一路”，将合作区域确定为中国西部地区。

重庆市中新示范项目管理局局长韩宝昌说，中新互联互通项目以“现代互联互通和现代服务经济”为主题，以金融服务、航空、物流和信息通信技术为重点合作领域，合作项目可以是工业园区等有形的项目也可以是金融服务等无形的项目，内涵更为丰富。

“中新互联互通项目的定位，紧扣西部地区发展的痛点。”韩宝昌表示，中新双方旨在合作推动制度创新，破解制约西部地区资金成本和物流成本过高等难题。同时，这是一个淡化地理边界的合作项目，以重庆为运营中心，却并非单纯锁定在重庆，合作区域可以是西部任何地区。

“项目定位的精准，以及合作模式的创新，为中新互联互通项目的快速推进和辐射力的发挥奠定坚实基础。”重庆市综合经济研究院院长易小光说。

统计数据显示，截至2018年12月，中新双方共签约140个合作项目，总金额逾219亿美元，降低西部地区融资成本和物流成本的目标正在实现。

多样化跨境融资渠道助推资金融通

作为中国最大的奥特莱斯项目运营企业之一，重庆砂之船集团近年来备受资金短缺困扰，难以快速扩大运营规模。

直到去年4月，在中新互联互通项目的支持下，砂之船房地产投资信托在新加坡交易所成功上市，砂之船集团以低于国内价格的成本获得了近50亿元人民币的融资。

“获得这笔融资后，我们将加快对国内省会城市的覆盖速度，还将开拓东南亚等‘一带一路’沿线市场，计划未来5至10年新开20家店。” 重庆砂之船集团董事长徐荣灿说。

砂之船集团是享受到中新互联互通项目金融创新红利的企业之一。三年以来，中新双方在项目框架下实现跨境融资总金额约85亿美元，多样化的跨境融资渠道已经形成。

其中，重庆市累计落地跨境融资项目77个，融资金额55.2亿美元，包括国际商业贷款、不动产投资信托、境外发债等形式，成本较重庆市平均贷款利率低约1个百分点，为企业节约融资成本超过3亿元。

与此同时，中新互联互通项目还带动四川、陕西、青海、新疆、广西等西部省份的企业实现境外融资约30亿美元，对西部地区的辐射带动效应正日益凸显。

此外，中新双方还合作设立规模约1000亿元人民币的股权投资基金；中信银行国际业务运营中心等多个金融机构的国际运营中心也落户重庆，宗申融资租赁、狮岩毅鸣股权投资基金等多家中外合资、外商独资金融机构相继在重庆注册成立。

“陆海新通道”让“一带”牵手“一路”

7日，重庆、广西、贵州、甘肃、青海、新疆、云南、宁夏8个西部省份在重庆签署合作共建中新互联互通项目国际陆海贸易新通道（简称“陆海新通道”）框架协议，标志着这条国际物流新动脉的“朋友圈”的进一步扩大。

“陆海新通道”在中新互联互通项目框架下，中国西部省份与新加坡等东盟国家合作建设的国际贸易物流通道。

“陆海新通道”从重庆等西部地区出发，利用铁路、公路、海运等运输方式，向南经广西北部湾等沿海沿边口岸，通达新加坡等东盟国家，运行时间比经东部地区出海的传统线路节约10天左右。

“陆海新通道”使得困扰西部地区的“物流困局”得以破解。从业20多年的尊程（重庆）物流公司总经理杨明说，以前，西部地区的货物只能沿长江向东运至上海，再转运到东南亚，至少需要30天，生鲜货物经常因此而变质，而如今，“陆海新通道”的畅通，让难题迎刃而解。

截至2018年12月底，“陆海新通道”目的地已覆盖71个国家和地区的155个港口。其中，铁海联运班列常态化运营一年多以来，共双向发运805班，已从每周一班发展到每天双向对开，国际铁路联运班列和重庆东盟跨境公路班车也均已实现常态化运营。

“不仅如此，‘陆海新通道’与中欧班列在中国西部地区的成功对接，实现了丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的无缝衔接。”韩宝昌说。

新加坡贸工部中新（重庆）战略性互联互通示范项目办公室副司长陈泗棕说，“一带”与“一路”的衔接，不但有利于降低中国西部地区的物流成本，欧洲、中亚、东南亚国家也可以此为物流中枢，实现快捷联通，更好地分享“一带一路”释放的红利，拓展“一带一路”的新空间。

(责编：李楠桦、李栋)