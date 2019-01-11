原标题：返乡下乡人员增多是因为在城里失业？农业农村部回应

中新网1月10日电 据农业农村部网站消息，农业农村部新闻发言人广德福在答记者问时表示，近年来，大批农民工、大学生等返乡下乡开展创业创新。然而，大量农民工返乡绝不是因为在城市失去工作或找不到工作才返乡。那种将返乡下乡人员视同为失业人员的看法完全是罔顾事实，也不排除有的人借此抹黑中国经济。

中新社记者 王磊 摄。中新社记者 王磊 摄">

资料图：四川天全县28岁小伙杨志敏放弃月薪上万的健身教练职业，辞职回乡创业养猪，带动乡亲增收致富。中新社记者 王磊 摄。中新社记者 王磊 摄

广德福介绍，近几年，在大量农村劳动力进城务工的同时，一批农民工、大中专学生、退役军人、科技人员、城镇人员、企业主和“海归”人员返乡下乡创业创新。根据各地上报数据和农村固定监测，目前返乡下乡创业创新人员达780万人。其中农民工540万人，占70%，其他返乡下乡人员240万人，占30%。平均年龄45岁左右，高中和大中专以上学历的占到40%。这些人员中54%利用信息技术创业创新，89%是多人联合创业，创办的实体82%都是农产品加工流通、休闲旅游、电子商务和新产业新业态，广泛涵盖农村一二三产业融合领域。

广德福指出，总的来看，返乡下乡创业创新人员基本上是技能型、经验型和知识型人才，他们将“就地”和“进城”两种就业创业方式结合起来，把“靠技能”就业和“靠融合”创业结合起来。这是城乡融合发展的结果，是促进乡村振兴的重要力量，作用不可低估，规模还将壮大。

有海外媒体报道称，农民工返乡的出现，是因为大批农民工在城里缺少就业甚至失业，才回到农村。

对于这个说法，广德福予以驳斥，他强调，大量农民工返乡绝不是因为在城市失去工作或找不到工作才返乡。返乡下乡创业创新是在大众创业、万众创新和农业农村稳定向好发展的大背景下出现的。越来越多的农民工返乡和城里有关人员下乡，充分说明农业农村正成为创业创新的热土，具备了越来越强的吸引力，促使更多人作出了“到农村去”的主动选择。在农村劳动力进城务工的同时，一批农民工、大学生等返乡下乡创业创新，这是城乡间资源要素合理的、良性的双向流动。我们要积极、正向看待这一现象。那种将返乡下乡人员视同为失业人员的看法完全是罔顾事实，也不排除有的人借此抹黑中国经济。

具体到返乡下乡创业人员增多的原因，广德福表示，近年来，国家采取一系列强农惠农富农政策措施，加大农村基础设施建设力度，加快城乡融合发展步伐，畅通城乡资源要素流动渠道，鼓励有知识、有资本、有能力的人员返乡下乡创业创新。特别是党的十九大提出实施乡村振兴战略以来，农业农村迎来了前所未有的发展机遇。相比于前些年大批劳动力从农村进入城市务工，寻找机会，现在，农村对很多返乡下乡人员来说，同样是广阔天地，大有可为。因此，在政策推动、科技驱动、市场带动和乡情拉动下，一大批返乡下乡人员回到乡村，利用在城市积累的资金、技术、经验和市场渠道，开展创业创新。

广德福指出，从实际效果来看，返乡下乡人员开展创业创新，在实现自身发展的同时，也为农业农村发展注入了新动能，取得了“双赢”“多赢”的效果。返乡下乡人员都有一定的技术、经验和资金积累，受过工业化的训练、城镇化的熏陶，既了解城市、又了解农村，既会搞生产、又会跑市场，他们对多元化升级消费需求更了解，视野更开阔。他们的创业创新，发掘了农业多种功能和乡村多重价值，催生了新业态新模式。

2018年，全国休闲农业和乡村旅游营业收入超过8000亿元，吸引30亿人次到乡村休闲度假；农村网络销售额突破1.3万亿元，吸收2800万农民就业。他们的创业创新，带着农民干、做给农民看、帮助农民赚，创办的经济实体带动农户经营收入平均增加67%，采取订单方式带动农户的占到55%，向农户返还或分配利润平均达500多元。实践表明，返乡下乡创业创新，为农业发展注入新要素，为农村繁荣注入新动能，为农民增收开辟新渠道，为城乡融合发展增添新途径，已经成为新时代促进乡村振兴的生力军。

(责编：仝宗莉、赵爽)