商务部谈特拉斯落户上海：欢迎各国企业来华投资兴业

中新网1月10日电 在10日的商务部例行新闻发布会上，发言人高峰表示，作为新能源汽车的领先企业，特斯拉在上海设厂，有助于推进中国新能源汽车行业的发展。中国欢迎世界各国的企业来华投资兴业，共享中国汽车市场的发展机遇。
1月7日，特斯拉上海超级工厂在临港产业区正式开工建设。 张亨伟 摄
会上有记者问：近日，我国首个外资独资海外车企项目落地上海，这一工厂的建立对上海乃至我国整个汽车市场的竞争格局会带来什么样的影响？
高峰对此回应，特斯拉公司作为首个在中国落地的外资独资的新能源汽车企业，是中国进一步扩大对外开放的见证者和受益者。作为新能源汽车的领先企业，特斯拉在上海设厂，有助于推进中国新能源汽车行业的发展，推动产业的结构升级，将为国内消费者带来更多购车的选择，满足多样化多层次的汽车消费需求。
高峰表示，当前，中国汽车市场进入需求多元、结构优化的新的发展阶段，总体上由实用型消费向品质化消费转变，对新能源汽车等汽车产品有着巨大的市场需求。我们欢迎世界各国的企业来华投资兴业，共享中国汽车市场的发展机遇。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】