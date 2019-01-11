市场监督管理总局：部分企业注销难因自身遗留问题

中新网1月10日电 国家市场监督管理总局副局长马正其今日称，2018年企业注销数量最多的行业为批发和零售业，占注销总量的37.2%。他表示，一些企业注销难是由于处理自身遗留问题延长了注销时间。
资料图：企业在办公电脑上实现全程电子化注册。供图
在国务院新闻办公室10日下午举行国务院政策例行吹风会上，有记者提问，目前哪些产业领域的企业注销数量比较多，去产能“僵尸企业”目前的注销情况如何？
马正其称，2018年注销数量最多的五个行业是：批发和零售业67.39万户、租赁和商务服务业27.09万户、制造业17.43万户、科学研究和技术服务业12.50万户、建筑业10.26万户，分别占注销总量的37.2%、14/9%、9.6%、6.9%和5.7%。
他表示，社会反映注销难，有很大原因是随着社会诚信体系不断完善，部分企业因为自身原因，或者是未按规定报年报，或者是未正常纳税缴税，受到部门联合惩戒限制而成为“非正常户”，企业法定代表人也受到各方面的限制。“企业在处理自身遗留问题时会耗费大量时间，延长了注销时间。”马正其说，因此，要进一步通过加强事中事后监管，规范企业依法办理注销。
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