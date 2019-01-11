近百种春节年货礼盒上市 九成价格在一两百元之间

原标题：近百种春节年货礼盒上市
本报讯（记者杨滨）今年春节，北京焙烤行业推出的近百种年货产品开始上市，这些产品既体现民俗民风又不乏时尚元素，价格方面继续走亲民路线，九成年货礼盒价格在100元到200元之间。
今年的年货产品主要产自北京各大知名老字号食品生产企业、专业糕点企业、知名饼屋专业企业和品牌餐饮、京味小吃、糖果等企业。其中，北京稻香村在保持畅销的“饽饽匣子”、京八件等糕点礼盒外，今年推出“团圆稻香礼盒”、“奶皮八件礼盒”等，尤其是“奶皮八件”，以精选枣泥、豆沙、山楂、芝麻、玫瑰、桂花等京味原料为馅料，饼皮选用传统奶皮工艺，饼面印有老北京四合院的门墩、窗户等印戳，可谓京味十足。
全聚德、仿膳、丰泽园今年也推出了独具老字号特色的年货食品,包括全聚德五香味、咸香味、香辣味烤鸭系列,仿膳的宫廷御点系列、“御福汤圆礼盒”、“御玲汤圆礼盒”,丰泽园的“拜年礼盒”、“吉祥如意六味礼盒”等。北京知名品牌企业推出的“老北京十三绝礼盒”、“食全十美礼盒”小食品等也将是年货大集不可或缺的必备食品。
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