原标题：本轮成品油调价大概率搁浅 后市推涨力度或有所缩窄

本报记者 苏诗钰

近期，受OPEC坚定的减产态度以及原油库存下降、美元走弱等利好消息支撑油市，国际原油隔夜收盘继续大幅回升。受此利好提振，成品油零售端调价预期由负转正。

截至1月10日，本轮第8个工作日，中宇资讯测算原油变化率为0.32%，原油估价55.283美元/桶，较基准价涨0.176美元/桶，对应幅度上调25元/吨，暂预计1月14日24时成品油零限价不调整。

卓创资讯成品油分析师张肇欣昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，本轮成品油零售限价调价搁浅概率较大。由于消息面频繁传送利好，国内主营单位及地方炼厂成品油批发价格呈现涨势，业者操作增多，市场成交有所改善。目前国内原油变化率处于负值低位，距离限价调整还有两个工作日，若原油继续上涨，将带动变化率由负转正且在正值区间增长，因此不排除1月14日24时汽柴油零售限价小幅上调的可能。

中宇资讯成品油分析师胡雪昨日告诉《证券日报》记者，原油价格持续大幅攀升，成品油凭借原油东风，价格连续走涨，昨日主流汽油柴油报价仍保持宽幅上调。其中华北、华东汽柴油报价推涨50元/吨至200元/吨，近期下游有采购备货暂告一段落，价格走高后开始减量。

对于后市的预测，胡雪表示，原油连涨后高位震荡整理，涨势或暂有缓和，加之市场业者对于高位资源的接受度有所下滑，后市汽油柴油推涨力度或有所缩窄。不过考虑到区内主营商家月底销售任务部分有提前达成，出货压力暂时不大，预计近日市场商家汽油柴油报价或维持坚挺，以观望后市为主。

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