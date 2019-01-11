赋能创新 虚拟现实迎发展

观展者在2018世界VR产业大会产品和应用展上使用VR设备了解航空航天知识。

新华社记者 彭昭之摄

快速发展的虚拟现实（VR）产业近日再添新柴。日前，工信部公布了《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》（下称《意见》），提出到2025年，中国虚拟现实产业整体实力进入全球前列，掌握虚拟现实关键核心专利和标准。

从高大上的黑科技，到日常生活的吃穿住行，虚拟现实技术产品已经与不同行业融合，在工业制造、文化、健康、商贸等领域发光发热。作为引领全球新一轮产业变革的重要力量，虚拟现实产业的发展有望推动我国经济社会各领域发展质量和效益。

5G提供强大支撑

在2018年于中国举行的世界互联网大会和世界VR产业大会上，虚拟现实产业的应用与前景再度成为业内热议的焦点话题之一。曾经一度迎来风口，又因资本的低潮发展遇冷，随着技术发展及利好政策频出，虚拟现实产业又看到了回春的曙光。

虚拟现实技术跨界融合了多个领域的技术，是下一代通用性技术平台和下一代互联网入口。虚拟现实产业的飞跃，也离不开技术融合的美美与共。阿里巴巴董事局主席马云指出，虚拟现实在过去只是一个新奇有趣的应用，只有和人工智能、大数据相结合，才能从一个“玩具”变成解决实际问题的“核心技术”。

即将迎来商用的5G为提升虚拟现实体验提供了强大的技术支撑。业内人士指出，5G的特性与虚拟现实的结合将为各行各业的发展带来更大的想象空间，5G的超高传输速率和端到端时延的特性，能很好满足虚拟现实技术的要求。而虚拟现实想要真正落地，也需要多元的应用场景和实时的接入，这也依赖于更高性能的5G网络。

AI（人工智能）与VR的融合，同样为虚拟现实开拓了生存空间。美国的研究人员预测，人工智能与虚拟现实技术的结合，将在医学、教育等诸多方面重塑未来日常生活和企业运营方式。

更重要的是，虚拟现实只有同实体经济紧密结合，才能化虚为实。马云表示，离开实体经济的虚拟现实技术没有未来。不论虚拟现实等技术再流行、资本再青睐，如果不能推进实体业转型升级、不能支持可持续和绿色的发展，这样的技术会变得毫无意义。

产业生态初步建立

据工信部统计，2017年中国虚拟现实产业市场规模已达160亿元，同比增长164%，在核心关键技术产品研发方面取得多项突破。预计到2020年，市场规模将超900亿元，年复合增长率达125.3％。

《意见》也为虚拟现实产业发展列出了日程表。在2020年“短期目标”中，《意见》提出，虚拟现实产业链条基本健全，在经济社会重要行业领域的应用得到深化，初步形成技术、产品、服务、应用协同推进的发展格局。

目前，中国虚拟现实产业生态已初步建立，部分技术走在世界前列，近眼显示、感知交互、网络传输、渲染处理与内容制作等关键技术体系已初步形成。工信部电子信息司副司长吴胜武表示，在交互技术上，中国解决了VR头盔被线缆束缚的问题，开发出全球首款VR眼球追踪模组；在光场技术上，光场拍摄系统实现了高精度三维建模，精度达到亚毫米级；在终端产品上，国产VR眼镜已经成功应用在“太空之旅”中航天员的心理舒缓上。

中国信息通信研究院联合华为公司等单位发布的《中国虚拟现实应用状况白皮书（2018）》指出，中国的VR产业处于初期增长阶段。多个地方政府积极推进产业布局，已有十余个城市发布专项政策，VR产业地图的板块日益扩大，北京、上海、广州、青岛、成都和福州等地成为中国VR产业发展的热点地区。

与此同时，中西部地区也在同步发力，积极抢占虚拟现实产业发展的制高点。例如，地处中部的江西把虚拟现实产业确立为重点培育的新经济新动能，并在产品推广应用、专业人才和公共服务等方面出台支持政策、打造产业发展高地。

多措并举推动创新

业内人士指出，全球虚拟现实产业正从起步培育期向快速发展期迈进，中国面临着同步参与国际技术产业创新的难得机遇。但中国虚拟现实产业在热潮涌动的同时，也显露出一些问题，比如关键技术和高端产品供给不足、内容与服务较为匮乏、创新支撑体系不健全、应用生态不完善等。

对此，《意见》明确了虚拟现实产业发展的六大重点任务，包括突破关键核心技术、丰富产品有效供给、推进重点行业应用、建设公共服务平台、构建标准规范体系、增强安全保障能力等。

下一步，中国将通过加大政策支持力度、发挥地方政府作用、推进示范应用推广、建设产业发展基地、加强产业品牌打造、加强专业人才培养、促进行业组织发展和推动国际交流合作等举措，推进虚拟现实产业发展。

(责编：赵爽、仝宗莉)