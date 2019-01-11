2018年12月CPI环比持平

本报北京1月10日电 （记者徐佩玉）10日，国家统计局发布了2018年12月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据。数据显示，12月份，全国居民消费价格同比上涨1.9%，环比持平；全国工业生产者出厂价格同比上涨0.9%，环比下降1.0%。

国家统计局城市司高级统计师绳国庆分析，从环比看，CPI由上月下降0.3%转为持平。其中，食品价格由上月下降转为上涨1.1%，影响CPI上涨约0.21个百分点；非食品价格下降0.2%，降幅略有扩大，影响CPI下降约0.18个百分点。

从环比看，PPI下降1.0%，降幅比上月扩大0.8个百分点。其中，生产资料价格下降1.3%，降幅比上月扩大1.0个百分点；生活资料价格由上月微涨0.2%转为持平。从调查的40个工业行业大类看，价格上涨的有12个，持平的有5个，下降的有23个。

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