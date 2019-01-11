原标题：长安街西延年内全线通车

原标题：长安街西延年内全线通车

本报讯（记者左颖）作为石景山区连接门头沟区的又一条城市主干路，长安街西延及大桥项目桥梁下部结构目前已全部完成，正在进行上部钢结构安装工作，预计今年年内实现长安街西延全线通车。这是记者昨天从石景山两会上了解到的。

石景山区副区长肖平介绍，长安街西延西起门头沟区三石路，终点为石景山区古城大街，规划为城市主干路，红线宽60米至80米，全长约6.46公里。其中，石景山段长约2.7公里，2018年5月已经建成通车。永定河特大桥全桥总长1354米，桥梁标准宽度47米，双向8车道，每侧设3.5米宽非机动车道和3米宽人行步道。主桥总长639米，主跨280米（目前北京地区最大跨径），高塔的高度为128米，主塔及主梁均采用全钢结构。

肖平还透露，北京冬奥组委周边的北辛安、苹果园地区的轨道交通和路网建设今年都将有新进展，S1线金安桥至苹果园段将于年内完工，同时周边还将配套建成4条市政道路。待项目建成后，石景山北辛安、苹果园将成为京西规模最大的区域交通枢纽。

据介绍，苹果园交通枢纽项目集3条轨道交通线路、快速公交、普通公交于一体，包括出租车、换乘停车场、自行车等多种交通方式相互衔接的综合交通枢纽，周边配套道路5条，包括苹果园南路、金顶东路两条城市次干路，苹果园路、规划一路、规划二路3条城市支路以及两条BRT匝道。目前枢纽南区正在施工，石景山将配合市重大办加快该范围的征地拆迁工作，计划今年完成枢纽南区地下结构施工。今年，地铁1号线苹果园站将封站，并开始枢纽北区建设，力争完成地下结构施工，进行南、北区地上裙房结构施工，配套苹果园南路、金顶东路北段、苹果园路和BRT匝道实现开工建设。

另外，目前地铁6号线西延已实现通车，但是苹果园站通过不停车。今年苹果园站封站后，6号线的换乘方厅也将于今年进场施工。此外，现已通车运行的S1线也将继续加快金安桥至苹果园段项目施工，加快推进区间剩余承台、墩柱及梁板的施工以及高压线改移工程，计划今年年底前工程完工，苹果园车站建设随苹果园交通枢纽进度实施。

据介绍，在规划论证阶段的地铁11号线也将为满足冬奥赛事需求，先期建设11号线的冬奥支线工程，从金顶街站经北辛安转向首钢北区。届时，待各条地铁线路及其换乘站建成，北辛安、苹果园地区将集聚4条地铁线路和多条公交，配合大悦城等一批大型商业配套综合体，远期规划达到日均95万人次，将成为京西最大的区域交通枢纽。

(责编：赵爽、仝宗莉)