隋振江：把握七条将北京城市副中心建成新时代精品城市

人民网北京1月11日电 ”以党中央、国务院名义批复一个城市副中心的控制性详细规划，目前在全国还是唯一的“，北京市副市长隋振江今天在国新办发布会上介绍北京城市副中心规划建设相关情况时说，”我们要认真贯彻落实中央批复要求，开拓创新、埋头苦干，努力把城市副中心建设成为新时代城市建设发展的典范，成为新时代的精品城市“。

隋振江指出，中共中央、国务院正式批复北京城市副中心控制性详细规划并对外发布，这标志着城市副中心控规已成为城市副中心建设发展的法定蓝图。规划建设城市副中心，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，是千年大计、国家大事。习近平总书记对此高度重视，多次主持会议研究，多次作出重要指示，充分体现了对首都工作的莫大关怀，为规划建设好城市副中心提供了根本遵循。我们要深入学习领会，不折不扣做好落实。

据隋振江介绍，以党中央、国务院名义批复一个城市副中心的控制性详细规划，目前在全国还是唯一的。这次批复共十一条，集中体现了习近平总书记对北京重要讲话精神，是中央从党和国家工作大局出发，立足于落实首都城市战略定位，着眼于京津冀协同发展战略，对城市副中心规划建设管理提出的明确要求。

隋振江说，我们要认真落实中央批复，确保一张蓝图干到底，主要做好以下七点：

一是把握目标定位，把城市副中心打造成为北京的重要一翼，与河北雄安新区形成北京新的两翼，处理好和中心城区“主”与“副”的关系，加强对中心城区首都功能的服务保障，实现以副辅主、主副共兴。二是把握坚持高质量发展的要求，把高质量发展贯穿到城市规划、建设、管理和经济社会发展的方方面面和全过程，努力创造经得住历史检验的“城市副中心质量”。

三是把握关于城市空间布局、规模和主导功能的要求，形成“一带、一轴、多组团”的空间结构，严格控制人口规模、用地规模、建筑规模，以行政办公、商务服务、文化旅游为主导功能，搭建科技创新平台。

四是把握关于城市特色的要求，突出水城共融、蓝绿交织、文化传承的城市特色，塑造京华风范、运河风韵、人文风采、时代风尚的城市风貌。

五是把握建设未来没有“城市病”的城区的工作导向，在交通、生态、市政、安全、公共服务、住房、新老融合等方面综合施策，标本兼治。

六是把握促进京津冀协同发展的重要责任，发挥城市副中心对周边的辐射带动作用，实现通州区与廊坊北三县地区统一规划、统一政策、统一标准、统一管控，促进协同发展。

七是把握城市副中心规划建设的路径和方法，正确处理政府引领与发挥市场作用的关系，积极转变政府职能，尊重市场规律和市民要求，有立有破、有管有放，为市场主体和市民活动创造良好环境。

“我们要认真贯彻落实中央批复要求，开拓创新、埋头苦干，努力把城市副中心建设成为新时代城市建设发展的典范，成为新时代的精品城市，向党和人民交上满意答卷，为后人留下一笔宝贵财富。”隋振江如是说。

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