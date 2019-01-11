陈刚：《雄安新区总体规划》突出“雄安质量”等五方面 

人民网北京1月11日电 “《雄安新区总体规划》从发展定位、建设目标、空间布局、主要任务等方面作了整体规划，突出战略定位、‘雄安质量’等”，河北省委常委、副省长，雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚今天在国新办发布会上介绍雄安新区总体规划等有关情况时说，“我们有信心也有决心撸起袖子加油干，一张蓝图干到底，把雄安新区打造成为贯彻落实新发展理念的创新发展示范区和高水平的社会主义现代化城市。”

陈刚表示，规划建设雄安新区，是习近平总书记亲自谋划、亲自决策、亲自推动的重大国家战略，是千年大计，是国家大事，总书记倾注了大量的心血。在京津冀协同发展领导小组直接领导下，在国家发改委等有关中央部委的指导下，在北京、天津等有关地区的大力支持下，河北省委省政府认真落实主体责任，我们认真学习贯彻习近平总书记的重要指示精神，全面落实党中央、国务院要求，借鉴国际成功经验，汇聚全球顶尖人才，编制雄安新区规划。

正如京津冀协同发展领导小组办公室副主任、国家发展改革委副主任林念修在发布会上所说，今年是京津冀协同发展五周年，京津冀协同发展进入了攻坚克难的关键阶段，雄安新区和北京城市副中心也从顶层设计转向了实质性建设阶段。庄子说，“谋无主则困，事无备则废。”工作中，我们始终牢记习总书记重要讲话和指示批示，坚持谋定而后动，坚持规划好每一寸土地再开工建设，除了基础性项目和保障运行的个别临时性建筑外，雄安新区没动工一砖一瓦，为的就要系好第一颗扣子，走好这关键的第一步，不犯颠覆性错误，避免留下历史遗憾。

陈刚介绍，《雄安新区总体规划》从发展定位、建设目标、空间布局、主要任务等方面作了整体规划。一是突出战略定位，努力打造北京非首都功能疏解集中承载地，与北京城市副中心形成北京新的两翼。二是突出“雄安质量”，深化改革扩大开放，积极探索新时代高质量发展、建设现代化经济体系的新路径。三是突出空间布局，构建“一主、五辅、多节点”城乡空间布局，蓝绿空间占比稳定在70%，远景开发强度控制在30%。四是突出特色风貌，坚持中西合璧、以中为主、古今交融，塑造中华风范、淀泊风光、创新风尚的城市风貌。五是突出智能绿色创新，打造国际一流的创新型城市、全球领先的数字智能城市和新时代的生态文明典范城市。

陈刚表示，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在有关部委和京津等省市大力支持下，我们有信心也有决心撸起袖子加油干，一张蓝图干到底，把雄安新区打造成为贯彻落实新发展理念的创新发展示范区和高水平的社会主义现代化城市。

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