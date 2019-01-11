深圳市聚智幸福研究院2周年成果展示会举行

1月8日，以幸福为研究主题的机构深圳市聚智幸福研究院，举行成立2周年成果展示会，除了展示了多项幸福研究成果，还举行了新书《供求协同幸福观》发布会。

会上，深圳市聚智幸福研究院院长梁彩电介绍，研究院属民办非企业单位组织，是一个以提升人们幸福指数为目标的民间智库和公益服务平台。研究院联合政产学研多方力量，服务社会群体。

“共同幸福工程”是该院在全国率先推出的一系列民生公益服务计划和项目。目前已经策划出六大服务计划，如“农村空巢老人帮扶计划”“积极家庭教育计划”“幸福管理师资培养计划”等。

以改善农村空巢老人生活质量为目的的“农村空巢老人帮扶计划”于2018年10月启动，研究院相关负责人表示，希望通过该计划的实施，让农村空巢老人“老有所助、老有所依、老有所盼、老有所乐”。

深圳市文体旅游局副局长陈绍华、西南政法大学教授、博士生导师任惠华、海天出版社社长聂雄前等出席了活动。梁彩电的研究作品《供求协同幸福观》由东方出版社于2018年11月出版。

(责编：白宇)