北京通信局:今年将高质量完成好加快推进5G基础设施建设

人民网北京1月11日电 （朱江）据工业和信息化部网站消息，日前，北京市通信管理局召开局务会议再次宣贯传达了2019年全国工业和信息化工作会议精神和北京市委十二届七次全会精神，结合工业和信息化部、北京市有关工作安排，研究了2019年重点工作。
会议研究部署了2019年整体工作思路：一是举行业之力做好2019年系列重要通信保障和网络信息安全保障工作；二是重点把党建工作和行政工作紧密结合起来，突出政治意识，党务干部（含各支部书记）要以身作则、率先垂范，推动党建工作再上新台阶；三是重点通过技术支撑提升管理创新。尝试通过综合利用反骚扰电话、反电话诈骗、互联网基础信息管理、电话实名制等多个系统平台资源，提高有关工作效率和管理成效；四是重点推动政策落地，履行政府监管职能。找准定位、有力作为，加大事中事后监管力度，有效开展监督检查，严格落实责任追究。
下一步，北京管局将结合重点工作安排，做好局工作会和民主生活会的准备工作；高质量完成好加快推进5G基础设施建设和规范北京市商务楼宇通信配套设施建设与运营相关工作；在做好2018年工作总结和重点任务持续跟进的基础上，助力“四个中心”功能建设，提高“四个服务”水平。
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