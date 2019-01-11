北京城市副中心正式启用 今早七点半举行升旗仪式

人民网北京1月11日电 “市委、市人大、市政府、市政协四套班子和相关部门已经正式迁入城市副中心办公”，北京市副市长隋振江今天在国新办发布会上介绍北京城市副中心规划建设相关情况时说，“昨天有四大部门摘牌的新闻，今天早上七点半，在城市副中心的市委办公楼前我们正式举行了升旗仪式。”
隋振江指出，按照中央部署，从2016年初正式开工，经过三年多的努力建设，北京城市副中心行政办公区一期已经基本竣工交用。“随着我们的迁入，城市副中心建设将进入一个新的阶段”，隋振江说。
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