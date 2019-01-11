商务部：2018年中俄贸易额已突破1000亿美元 创历史新高

人民网北京1月11日电 （朱江 实习生常瑞雪）据商务部网站消息，日前，商务部召开例行新闻发布会，商务部发言人高峰在会上指出，根据初步的统计，截至12月中旬，中俄贸易额已经突破了1000亿美元，创历史新高。

有记者提到“商务部对2018年中俄经贸合作的结果有怎么样的评价？”时，高峰认为，2018年可谓是中俄经贸合作名副其实的“成果年”。在习近平主席和普京总统的战略引领和亲自推动下，中俄经贸关系加速提质升级，双边经贸合作在规模和质量上都实现了新的突破，内生动力不断增强。

高峰表示，根据中方的统计，2018年1-11月份，中俄双边的贸易额达到972.4亿美元，同比增长27.8%，贸易增速在中国主要贸易伙伴中位列第一，中国继续保持俄罗斯第一大贸易伙伴国的地位，俄罗斯是中国第十大贸易伙伴。根据初步的统计，截至12月中旬，中俄贸易额已经突破了1000亿美元，创历史新高。同时，双边贸易结构持续的优化，去年前11个月，中俄机电和高新技术产品贸易同比分别增长了15%和29%，农产品贸易增长了31%，双方还积极打造电子商务、服务贸易等新的贸易增长点。

高峰强调，双方在能源领域、核领域、航天领域、跨境基础设施领域，包括北极开发、数字经济等新兴领域，都有很好的合作。

高峰还提到，双方以“中俄地方合作交流年”为契机，签署了《中俄远东地区合作发展规划（2018-2024年）》和《中国东北和俄远东及贝加尔地区农业发展规划》，在远东地区的合作进一步深化；通过中国国际进口博览会、俄罗斯东方经济论坛等展会平台，推动两国地方和企业深度对接。同时，中俄地区合作发展投资基金正式成立，为双边合作项目提供融资支持。

高峰指出，双方正式签署了《中国与欧亚经济联盟经贸合作协议》，顺利完成《欧亚经济伙伴关系协定》联合可研，为今后在欧亚地区建立高水平的经贸安排奠定了重要基础。此外，双方在世贸组织、金砖国家、上合组织、20国集团等多边框架内保持着密切的沟通协调，支持和维护多边贸易体制，推动构建开放型的世界经济。

“2019年是中俄建交70周年，双边关系发展迎来新的历史机遇。中方愿与俄方一道，努力推动双边经贸关系向更大规模、更深层次、更高水平迈进，为两国全面战略协作伙伴关系发展注入新的强劲动力。”高峰如是说。

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