陈刚：雄安标准、质量体系、改革创新保证“雄安质量”

人民网北京1月11日电 “雄安新区要以‘雄安质量’作为追求的目标”，河北省委常委、副省长，河北雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚今天在国新办新闻发布会上回应记者提问时。陈刚还从雄安标准、雄安质量体系、改革创新三个方面作了进一步解读。

当记者问到“创造雄安质量方面有什么具体措施”时，陈刚表示，“雄安质量”是一个体系的内容，涵盖规划、建设、发展、管理等方方面面的内容，要解读“雄安质量”具体有以下三句话：

第一句话，牢固树立“雄安标准”。质量不是一个空洞的概念，要通过“雄安标准”来体现，核心内容是以新发展理念为指导，建立“雄安标准”体系。标准体系涵盖建设目标、功能定位、空间布局、城市风貌、生态建设、科技创新、产业发展、公共服务，也包括城市安全、城市管理等方方面面，在这些方面我们要建立“雄安标准”。

第二句话，构建“雄安质量”体系。质量体系包括指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价和考核体系。通过这样的体系来保证“雄安质量”的实现。

第三句话，要改革创新。《中共中央 国务院关于推动雄安新区深化改革扩大开放的指导意见》给雄安新区有许多改革创新的内容。要求我们要大胆探索、先行先试，大胆推动各个领域特别是改革开放前沿一些政策措施的落地实施、见行见效，给全国提供可复制、可推广的经验。例如，社会各界高度关注雄安新区在城市开发模式上怎么走，如何做到“房子是用来住的不是用来炒的”，雄安新区将融合土地、资本、人力、信息、技术等各方面要素，形成一种全生命周期城市规划、建设、运营、管理模式，促进城市可持续发展，保障“雄安质量”的实现。谢谢。

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