2035年北京城市副中心产业和居住用地比例达到平衡

人民网北京1月11日电 “我们在建设北京城市副中心过程中吸取中心城区建设的经验教训，引导城市副中心建设走上一条可持续发展道路，建设一个未来没有‘城市病’的城区”。北京市副市长隋振江今天在国新办发布会上介绍北京城市副中心规划建设相关情况时说。

隋振江指出，建设一个未来没有“城市病”的城区，是为了满足人民群众对美好生活新期待，为北京解决“大城市病”作出示范，不能延续老的路子，要未雨绸缪，防“城市病”于未然。主要将以下几个方面作为着力点：

更合理地确立城市布局和结构，以和谐宜居为标准，将人口密度控制在0.9万人/平方公里以内。现在我们脚下的核心区人多、密度大，城市的拥堵情况就多一些，需要在城市布局上进行合理控制。同时优化生产、生活、生态空间结构，大幅度提高生态空间规模，城市副中心有40%是生态空间，不是绿就是水，一般新城从来没有过这样高的生态空间规模。

建立更良好的职住关系，将产业用地和居住用地比例从现状的1：1.3调整到1：2，到2035年达到平衡，基本实现在副中心工作、在副中心居住。鼓励功能兼容和复合利用，就近满足居民工作、居住、休闲等需要。完善住房体系，建立完善的住房保障体系和商品住房调控体系。加强与公共交通耦合，实现居住区与重点功能区轨道交通一次换乘便可到达。

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