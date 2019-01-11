健全区际利益补偿机制 促进雄安新区发展更加协调均衡

人民网北京1月11日电 “要促进区域协调发展，做好保护，统筹好生态保护和经济社会发展，光靠中央政府给予政策支持恐怕是不够的，还需要更多的建立一些跨区域、跨流域的横向生态补偿机制”。在今日上午举行的国新办发布会上，京津冀协同发展领导小组办公室副主任、国家发展改革委副主任林念修说，国家《关于支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放的指导意见》提出了健全区际利益补偿机制，主要考虑了三方面：完善多元化横向生态补偿机制；建立粮食主产区与主销区之间的利益补偿机制；健全资源输出地和输入地之间的利益补偿机制。

人民日报、人民网、人民雄安网记者提问

有记者提问：“我们知道促进区域协调发展涉及到不同区域间的利益平衡和补偿问题。比如区域间的生态补偿大家都很关注，但难度也很大。请问关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见对这方面有什么考虑？”

对此，林念修表示，讲到区域协调发展，很重要一个注意点就是生态补偿机制的问题，当然也包括各地区经济、政治、社会、文化、生态等领域的协调发展。要促进区域协调发展，除了政策支持，还需要更多的建立一些跨区域、跨流域的横向生态补偿机制。在这方面，过去几年也有比较成功的例子。比如浙江-安徽新安江流域生态补偿机制的试点，就是一个很生动的案例。新安江流域生态补偿是习近平总书记亲自倡导和推动的全国首个跨流域的生态补偿机制的试点，是坚持人与自然和谐共生的生动实践。这个做得非常好。从2012年起，在有关部门的指导下，浙江省和安徽省就在新安江流域实施了两轮生态补偿机制的试点。最近这两个省又签署了《关于新安江流域上下游横向生态补偿的协议》，建立了横向生态补偿资金，应该说这个补偿机制已经向常态化、长效化发展，这是一个很重要的机制设计和探索。

林念修介绍，新近出台的《关于支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放的指导意见》，提出了健全区际利益补偿机制，几个重大任务之一就是建立区际利益补偿机制，这是缩小发展差距、促进区域协调发展的应有之义，也是打好三大攻坚战的重要举措。怎样健全区际利益补偿机制，有三点考虑：

第一，完善多元化横向生态补偿机制。主要是贯彻绿水青山就是金山银山的重要理念以及山水林田湖草是生命共同体的系统思想，鼓励相关地区通过资金补偿、对口协作、产业转移、人员培训，包括共建产业园这样一些形式，来建立一些横向的补偿关系，我们也支持具备条件的一些跨省流域开展横向生态补偿。未来几年，我们在跨流域、跨省际的横向补偿，这个举措会更加完善，力度也会更加加强。

第二，要建立粮食主产区与主销区之间的利益补偿机制。就是要研究制定粮食主产区与主销区开展产销合作的具体办法，鼓励开展产销协作。种粮收益是比较低的，但是粮食事关国家安全，我们粮食主产区为保障国家粮食安全作出了巨大贡献，反过来我们粮食的主销区同样有责任、有义务为粮食主产区进行必要的补偿，加大对主产区的支持力度，促进主产区提高粮食的综合生产能力，大家一起来协同努力，保证国家粮食安全。

第三，提出健全资源输出地和输入地之间的利益补偿机制。大量的资源输出地，有些地区的资源缺乏，主要是资源的输入地，资源输入地和输出地之间一定要建立起有效的利益补偿机制，主要考虑是加快完善有利于资源集约节约利用和可持续发展的资源价格形成机制，这个价格形成机制非常重要。我们也鼓励通过采取一些园区建设、共建园区，产业合作、飞地经济等形式，来支持输出地区发展接续产业和替代产业，建立支持资源型地区经济转型的长效机制。资源的输入地还是要补偿资源的输出地，在这里共建园区，发展产业。

林念修强调，下一步国家发展改革委将会同有关部门，加强对区域协调发展新机制实施情况的跟踪分析，加强协调指导，不断研究新情况，总结新经验，解决新问题，总的目的是促进区域协调发展更加协调、更加均衡。

(责编：仝宗莉、文松辉)